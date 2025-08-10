‘Renacer’: ¿cuándo termina la emisión de la temporada 2 en España?

El grupo Atresmedia ha dejado claro que no tiene miedo a apostar por el mejor contenido audiovisual. Durante los últimos años, Antena 3 y Nova se han mostrado fieles a las ficciones de carácter internacional. De hecho, y como se ha podido comprobar, las producciones turcas se han convertido en su as bajo la manga. Una situación que se ha podido ver esta temporada con el estreno de Renacer. Cada lunes y martes, la audiencia tiene la oportunidad de ver los nuevos episodios de la serie que ya es todo un fenómeno en España. Y es que, esta ficción turca ha sido la gran apuesta de Atresmedia después de finalizar la que ocupaba antes su franja horaria, Hermanos, que también obtuvo grandes datos de audiencia.

Adquirida en más de 50 países, Renacer se ha convertido en la producción más vista de los últimos años. Pues, entre sus ingredientes especiales se encuentran la combinación de la maternidad, el amor, la amistad, la infidelidad y las dificultades para conciliar la vida laboral con la familiar. Una apuesta muy acertada que afianza el liderazgo de Antena 3 en este tipo de contenidos. Pero, ¿cuándo termina la temporada 2? ¡Esto es lo que necesitas saber!

Tal y como se ha podido comprobar, la cadena ha superado el ecuador de su segunda temporada. Eso sí, todavía le faltan 12 episodios por ser emitidos para concluir esta parte de la historia. Pero, hay que tener en cuenta varios aspectos. Y es que, cada capítulo de esta producción otomana tiene una duración de 120 minutos. Sin embargo, Antena 3 reduce la duración de sus emisiones de manera considerable.

Por lo tanto, cada entrega dura unos 65 minutos por día. De esta manera, los espectadores pueden disfrutar solo de un nuevo capítulo por semana. Asimismo, si nos basamos en la emisión actual de Renacer en España, podría decirse que ya hay fecha para el lanzamiento del capítulo final de la temporada.

Según ha citado EL CONFI TV, el final de la segunda temporada de la serie turca no se podrá ver en Antena hasta finales del mes de octubre o principios de noviembre. Eso sí, todo depende de que no haya ningún cambio de última hora en la programación o que suceda algo que perturbe las emisiones habituales de la semana. Pues, en el caso de producirse, el capítulo final se atrasaría aún más.

Pero, que no cunda el pánico, hay Renacer para rato. La ficción turca ha concluido su emisión en Turquía, pero no de manera definitiva. El pasado mes de mayo, los espectadores turcos fueron testigos del final de temporada, pero no de la serie.

Por lo tanto, todo lleva a suponer a que será cuestión de tiempo que la producción regrese a la pequeña pantalla con nuevos episodios. Respecto al estreno en España de la temporada 3, no hay ningún tipo de información. Pero, conociendo a Atresmedia, ya hay una gran base de entregas preparadas hasta que se estrenen los nuevos capítulos.