El director de RTVE defiende que se llame idiotas a los votantes de PP y Vox: «Es un debate político plural»

El presidente de RTVE, Jose Pablo López, se ha marcado un speech de 381 en redes para respaldar a los «profesionales/colaboradores de RTVE», en concreto a la analista de TVE y activista política Sarah Santaolalla, que tachó de «idiotas» a los votantes de PP y Vox y de quien OKDIARIO ha revelado sus vínculos con el PSOE.

En su largo mensaje, López hace una defensa cerrada y numantina de «algunos de sus profesionales y colaboradores/as Los ataques que están sufriendo RTVE», lo que califica de «no algo casual sino causal».

Llega a destacar que la defensa de esta colaboradora habitual en TVE y pareja del periodista Javier Ruiz, presentador del programa Mañaneros de la televisión pública, es respuesta a las críticas que recibe RTVE «por nuestra mayor competitividad y con la promoción del debate político plural desde la tele y la radio pública». Añade López que, en definitiva, esas críticas «con causas empresariales y políticas ajenas al servicio público»

Argumenta el inefable Jose Pablo López que solo hay pluralismo en la TV pública: «El pluralismo político en televisión se ha reducido sustancialmente en los últimos años. Y ahora resulta sorprendente que muchas opiniones se den cita en la radio y la tele públicas (todas las que respetan la democracia y los derechos humanos)».

Dice, entre otras cosas, que «la radio y la tele públicas son un dique frente al pensamiento único que ha creado su propio ecosistema informativo para reforzar ciertos discursos, generalmente autoritarios. Unos discursos que criminalizan la discrepancia o que señalan a colectivos como feministas, LGTBi o inmigrantes», erigiéndose en defensores únicos de esos derechos y despreciando a los medios privados.

«Mi reconocimiento a los que cada día, con aciertos y errores pero con buena voluntad, trabajan por una RTVE más autónoma y consciente de su papel central en nuestra democracia, concluye Jose Pablo López.

Sarah Santaolalla llamó esta semana «idiotas» a los votantes del Partido Popular y de Vox. La colaboradora y activista política dijo en directo, durante la emisión del programa Mañaneros, presentado por su pareja, Javier Ruiz, que «hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyendo al Partido Popular y a Vox».

«El problema de esta gente es que los datos no ayudan. No ayudan a su relato, ayuda la mentira y ayuda un país desinformado y ayuda un país de idiotas, que alguno todavía le creerá. Porque hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox», dijo Santaolalla durante una intervención sobre los incendios que han carbonizado España. La analista ha atacado al PP por las críticas de las comunidades autónomas gobernadas por los populares contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de los incendios forestales.