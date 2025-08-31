A qué hora juega España – Chipre y dónde ver gratis en directo por televisión y online el partido del EuroBasket 2025

La selección española de baloncesto se encuentra disputando este apasionante EuroBasket 2025 que se está disputando en cuatro países: Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. Los hombres de Sergio Scariolo, que comenzaron perdiendo por 83-69 contra Georgia se medirán ahora a uno de los países anfitriones. Y es que el grupo C, en el que cayó España, se está disputando en tierras chipriotas y la selección de dicho país será el próximo rival de La Familia en el partido que corresponde a la jornada 3 del campeonato. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todo lo que suceda en este choque.

España llegaba a este EuroBasket 2025 como la defensora del título, ya que hay que recordar que consiguieron ganarlo en Berlín en 2022. En esta edición los jugadores dirigidos por Sergio Scariolo cayeron en el grupo C y es verdad que no están entre los grandes candidatos para llevarse el trofeo, más aún después de haber empezado con derrota y tampoco invitaba al optimismo la preparación. En el mismo cuadro que la selección española de baloncesto están Chipre, Grecia, Italia, Georgia y Bosnia y Herzegovina.

A qué hora juega España en el EuroBasket 2025

La organización del torneo ha programado este apasionante España – Chipre de baloncesto que corresponde a la jornada 3 del grupo C del EuroBasket 2025 para este domingo 31 de agosto. El horario escogido fue el de las 17:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa para que el choque comience de manera puntual en tierras chipriotas.

Dónde ver el partido de España contra Chipre del EuroBasket 2025

RTVE fue el medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos de la selección española de baloncesto masculino durante el EuroBasket 2025. Este España – Chipre que corresponde a la jornada 3 del grupo C se podrá ver por televisión en directo a través de La1, así que todos aquellos seguidores de La Familia podrán ver a los de Sergio Scariolo gratis y en abierto por el ente público.

Por otro lado, todos aquellos hinchas que siguen a la selección española de baloncesto masculino también podrán ver este España – Chipre de la jornada 3 del grupo C del EuroBasket 2025 en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación RTVE Play. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs. También tendrán disponible su página web para acceder con un ordenador. El operador de pago Courtside 1891, que forma parte de la FIBA, también ofrecerá, bajo suscripción, todos los partidos de este torneo.

Dónde escuchar por radio el España – Chipre del EuroBasket 2025

Todos aquellos seguidores de la selección española de baloncesto masculino que no puedan ver en directo por televisión este España – Chipre de la jornada 3 del grupo C del EuroBasket 2025 tienen la opción de escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el pabellón chipriota para contar el minuto a minuto de todo lo que ocurra en este apasionante encuentro en el que los de Sergio Scariolo se la juegan.

Qué jugadores juegan el EuroBasket 2025 con la selección española de baloncesto

Sergio Scariolo se despedirá de la selección española de baloncesto masculino tras este EuroBasket 2025, ya que después de conseguir varios éxitos con La Familia, ahora ha decidido iniciar una nueva etapa. Lo hará en el Real Madrid, pero no quiere irse con un mal sabor de boca. Es por ello que unos días antes de que arrancará el torneo anunció la lista de convocados, donde predominan los jugadores del Valencia Basket.

Josep Puerto. Valencia Basket.

Sergio de Larrea. Valencia Basket.

Jaime Pradilla. Valencia Basket.

Mario Saint-Supéry. Gonzaga Bulldogs.

Xabi López-Arostegui.Valencia Basket.

Santi Aldama. Memphis Grizzlies.

Darío Brizuela. FC Barcelona.

Willy Hernangómez. FC Barcelona.

Santi Yusta. Casademont Zaragoza.

Juancho Hernangómez. Panathinaikos.

Joel Parra. FC Barcelona.

Yankuba Sima. Valencia Basket.

Calendario de España en el Eurobasket 2025

La selección española de baloncesto masculino cayó en el grupo C del EuroBasket 2025, donde la sede está siendo Chipre. Los de Sergio Scariolo debutaron cayendo frente a Georgia y tras jugar contra Bosnia, ya le queda medirse a Chipre, Italia y Grecia. Sólo los cuatro primeros clasificados de cada grupo podrán pasar a los octavos de final.