Los hombres de Sergio Scariolo buscarán volver a proclamarse campeones en el Eurobasket España integra el grupo C y sus encuentros tendrán lugar en la ciudad chipriota de Limassol

El Spyros Kyprianou Arena de Chipre será el escenario donde la selección española que dirige Sergio Scariolo jugará sus partidos de la fase de grupos del Eurobasket 2025 ante Grecia, Italia, Georgia, Bosnia y Herzegovina y la propia Chipre. Los hombres que dirige Sergio Scariolo buscarán hacer un buen papel en la cita continental que se disputa del 27 de agosto al 14 de septiembre de 2025.

Cabe recordar que España es la vigente campeona y que integra el grupo C cuyos encuentros tendrán lugar en la ciudad de Limassol. Y es que Chipre es una de los cuatro países anfitriones de la fase de grupos del Eurobasket junto a Finlandia, Letonia y Polonia. Con respecto a la fase final, se celebrará única y exclusivamente en el Arena Riga de la capital letona.