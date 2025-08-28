Por qué no juega Lorenzo Brown con España en el EuroBasket 2025

Sergio Scariolo, con el Eurobasket 2025 a la vuelta de la esquina, dio a conocer hace unos días la lista definitiva 12 jugadores que disputarán el esperado campeonato continental. Curiosamente, en dicha lista no se encuentra Lorenzo Brown, una de las grandes estrellas del combinado español y pieza clave para que España se subiera nuevamente a lo más alto del podio en el pasado Europeo del año 2022.

A pesar de haber participado en los amistosos previos a la competición, el jugador del Panathinaikos decidió no acudir a la cita europea, tal y como indicó la propia selección española a través de su página web, donde anunció a la vez su sustituto en la lista de convocados.

«El base malagueño Mario Saint-Supery completa la lista de 15 jugadores junto a Alberto Abalde, Santi Aldama, Darío Brizuela, Alberto Díaz, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Eli John Ndiaye, Joel Parra, Jaime Pradilla, Josep Puerto, Yankuba Sima y Santi Yusta. Saint-Supery debutó con la Selección en la Ventana de noviembre del pasado año ante Eslovaquia en Bratislava, siendo ya un jugador importante para Sergio Scariolo en la de febrero, con la clasificación para el EuroBasket ya asegurada», anunció el combinado de Scariolo.

Por qué no juega Lorenzo Brown el Eurobasket 2025

Tras anunciar el sustituto, España, además, explicó el motivo por el que Lorenzo no disputará el Europeo 2025: «Lorenzo Brown no podrá disputar el Eurobasket de este verano y no se unirá al grupo de jugadores convocados por Sergio Scariolo. El base ha causado baja por motivos personales».

Esta noticia causó un golpe tremendo a la selección, sobre todo después de firmar en su primer Europeo con España unos números envidiables y dignos de MVP: promedió 15,2 puntos, 7,6 asistencias y 16,7 de valoración, además de conseguir impresionantes actuaciones, como, por ejemplo, contra Lituania en octavos de final, donde logró 28 puntos y 9 asistencias; o ante Alemania en semifinales, con 29 puntos y 6 asistencias.

«Una pérdida gravísima»

Sergio Llull, justo antes del inicio del Eurobasket 2025, aseguró que la pérdida de Lorenzo Brown para el campeonato continental es «gravísima»: «Es gravísima, no solo en lo deportivo, sino porque tenía una voz muy valiosa para los jugadores jóvenes».

Sin embargo, no pierde la esperanza y reconoce que su equipo lo va a dar «todo» en el Eurobasket 2025: «Queremos volver a ser un equipo del que los aficionados se sientan orgullosos. Puede que tengamos menos experiencia o talento, pero todo lo que tengamos lo vamos a dar».

Partidos de España en el Europeo

El debut de España en el próximo Europeo será este próximo 28 de agosto, a partir de las 14:00 horas, ante Georgia. Será el primero de los cinco duelos que tendrá que disputar la selección de Scariolo en la fase de grupos. A continuación, os detallaremos las fechas y horarios de los partidos, que se podrán ver en RTVE y en su plataforma online RTVE Play.