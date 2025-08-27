Así es el equipo de España para el EuroBasket 2025

Con el Eurobasket 2025 a la vuelta de la esquina, las selecciones clasificadas para el campeonato continental apuran los últimos días de preparación antes del gran pistoletazo de salida de la competición, que se disputará en diferentes ciudades del ‘viejo continente’ desde este miércoles 27 de agosto hasta el próximo 14 de septiembre, fecha donde se jugará la gran final del torneo, y donde los combinados buscarán reinar y alcanzar la ansiada corona europea. Conoce el equipo de España para el Eurobasket.

Sergio Scariolo, hace unos días, dio a conocer la lista definitiva de 12 jugadores que estarán presentes en la esperada cita continental, y donde no podrá contar con una ‘Generación de Oro’, liderada por Pau y Marc Gasol, Rudy Fernández, Sergio Llull o Navarro, entre otros, que colgaron definitivamente las zapatillas después de colocar a la selección española en lo más alto durante las dos últimas décadas.

A pesar de que los pronósticos no están a favor del conjunto de Scariolo, el entrenador de origen italiano cree que su equipo «competirá» hasta el final: «España tiene un plus que añade a las valoraciones que se hacen individualmente de los jugadores por los intangibles y trabajo colectivo. Competiremos y veremos hasta dónde podremos llegar». A continuación, os dejaremos la lista de convocados para la cita continental.

Convocados de España en el Eurobasket 2025

Bases : Sergio de Larrea, Mario Saint-Supéry.

: Sergio de Larrea, Mario Saint-Supéry. Aleros : Darío Brizuela, Xabi Lopez-Aróstegui, Josep Puerto, Santi Yusta, Joel Parra, Juancho Hernangómez.

: Darío Brizuela, Xabi Lopez-Aróstegui, Josep Puerto, Santi Yusta, Joel Parra, Juancho Hernangómez. Pívots: Willy Hernangómez, Jaime Pradilla, Yankuba Sima y Santi Aldama.

🚨 OFICIAL | Estos son 𝐋𝐎𝐒 𝟏𝟐 de #LaFamilia para defender la corona en el @EuroBasket.#SomosEquipo pic.twitter.com/UYYDtbu6Ky — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 21, 2025

Cuándo debuta España en el Europeo

El debut de España en el Eurobasket 2025 está fijado para el próximo día 28 de agosto, donde se enfrentará a Georgia, a partir de las 14:00 horas. El segundo duelo de los de Scariolo se disputará dos días después, es decir, el día 30, ante Bosnia-Herzegovina, a las 20:30 horas. El 31, se la jugará ante Chipre, a las 17:15 horas. En el penúltimo duelo de la fase de grupos competirá ante Italia el 2 de septiembre, a las 20:30 horas, y, por último, Grecia, a partir de las 20:30 horas, será el último escollo antes de finalizar la fase regular.

España – Georgia, 28 agosto (14:00h)

España – Bosnia, 30 agosto (20:30h)

España – Chipre, 31 agosto (17:15h)

España – Italia, 2 septiembre (20:30h)

España – Grecia, 4 septiembre (20:30h)

Te interesa tenerlo a mano 👀 𝑬𝒍 𝑪𝑨𝑳𝑬𝑵𝑫𝑨𝑹𝑰𝑶 𝒅𝒆 #𝑳𝒂𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂 para la Fase de Grupos del #EuroBasket 🔥 Todos los partidos, en @rtve 📺 Se acerca el debut‼️#SomosEquipo pic.twitter.com/rZtHMTBvQs — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 26, 2025