Quién es el capitán de la Selección española de Baloncesto
Descubre quién es el nuevo capitán de la selección española de baloncesto tras la marcha de Llull y Rudy
Georgia baila a España en el debut del Eurobasket
El inicio de España en el Eurobasket 2025, torneo donde defiende la corona tras subirse a lo más alto del podio en la edición pasada del 2022, ha sido amargo y preocupante. La abultada derrota ante Georgia, por 83-69, ha hecho encender las alarmas nada más arrancar en el campeonato europeo, sobre todo tras observar el preocupante nivel mostrado por los de Sergio Scariolo en el primer partido de la fase de grupos. Willy Hernangómez, que ha cogido el testigo de capitán de la selección española de baloncesto tras la salida de Llull y Rudy, salió al paso tras la derrota y explicó que el equipo salió a pista sin «la dureza» que requería el partido.
«No es el partido que queríamos. No hemos salido a jugar con la dureza que requería un partido así. Hemos cometido todos los errores que no teníamos que cometer, pero bueno, no queda otra que trabajar y pensar en el siguiente. Cuando jugamos como equipo tenemos posibilidades, cuando no, salen las cosas como hoy», recalcó el propio Hernangómez a los micrófonos de RTVE.
Por otro lado, y después de reconocer el mal encuentro ante Georgia, Willy confía en el margen de mejora para el resto de los partidos del Europeo y ha asegurado que van a «trabajar duro» para darle la vuelta a la situación: «Es de esos lapsos de concentración, detalles… partido malo, pero ya ha pasado. Seguiremos trabajado para que no ocurra lo mismo. Hay margen de mejora, seguro. Vamos a trabajar duro para los siguientes partidos dar la cara y conseguir victorias. No queda otra, recuperarnos y preparar bien el próximo partido».
📹 El más destacado de #LaFamilia en el estreno en el #EuroBasket 🔥
1⃣3⃣ puntos y 8⃣ rebotes para @juanchiviris41‼️ @rtve | #SomosEquipo pic.twitter.com/tyTy3cttYo
— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 29, 2025
Próximos encuentros de la selección en el Eurobasket 2025
Tras caer ante Georgia en el primer choque, y tal y como comentó el capitán de la selección española de baloncesto, Hernángomez, no hay tiempo para lamentaciones, pues el siguiente encuentro de España se disputará este próximo sábado 30 de agosto, a partir de las 20:30 horas, ante Bosnia. A partir de ahí, llegará el carrusel de partidos: Chipre, el 31; Italia, el 2 de septiembre; y, para finalizar, Grecia, el 4 de septiembre, duelo que cerrará la fase de grupos y que dictará si finalmente el combinado de Scariolo se clasifica -o no- para la siguiente ronda de la competición.
- España – Georgia, 28 agosto (83-69)
- España – Bosnia, 30 agosto (20:30h)
- España – Chipre, 31 agosto (17:15h)
- España – Italia, 2 septiembre (20:30h)
- España – Grecia, 4 septiembre (20:30h)
Te interesa tenerlo a mano 👀
𝑬𝒍 𝑪𝑨𝑳𝑬𝑵𝑫𝑨𝑹𝑰𝑶 𝒅𝒆 #𝑳𝒂𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂 para la Fase de Grupos del #EuroBasket 🔥 Todos los partidos, en @rtve 📺
Se acerca el debut‼️#SomosEquipo pic.twitter.com/rZtHMTBvQs
— Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 26, 2025
Dónde ver el Eurobasket 2025
Los próximos partidos de España y el desenlace de la fase de grupos, donde se jugará un puesto entre los cuatro primeros del grupo para acceder a la siguiente fase de la competición, se podrá disfrutar a través de RTVE y sus diferentes canales habilitados, es decir, La 1, La 2 y TDP; además de poder observar toda la competición por RTVE Play, la plataforma online de la compañía.