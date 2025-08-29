Quién es el capitán de la Selección española de Baloncesto

El inicio de España en el Eurobasket 2025, torneo donde defiende la corona tras subirse a lo más alto del podio en la edición pasada del 2022, ha sido amargo y preocupante. La abultada derrota ante Georgia, por 83-69, ha hecho encender las alarmas nada más arrancar en el campeonato europeo, sobre todo tras observar el preocupante nivel mostrado por los de Sergio Scariolo en el primer partido de la fase de grupos. Willy Hernangómez, que ha cogido el testigo de capitán de la selección española de baloncesto tras la salida de Llull y Rudy, salió al paso tras la derrota y explicó que el equipo salió a pista sin «la dureza» que requería el partido.

«No es el partido que queríamos. No hemos salido a jugar con la dureza que requería un partido así. Hemos cometido todos los errores que no teníamos que cometer, pero bueno, no queda otra que trabajar y pensar en el siguiente. Cuando jugamos como equipo tenemos posibilidades, cuando no, salen las cosas como hoy», recalcó el propio Hernangómez a los micrófonos de RTVE.