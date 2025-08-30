ONCE hoy, sábado, 30 de agosto de 2025: comprobar el Sueldazo y Super 11

La ONCE ya ha realizado los sorteos de hoy, sábado, 30 de agosto de 2025: Sueldazo y Super 11. Comprueba aquí los números premiados hoy.

Comprobar Sueldazo de la ONCE hoy

El resultado del Sueldazo ONCE de hoy, sábado, 30 de agosto de 2025 es 73390 de la serie 022.

Los premios adicionales del Sueldazo de la ONCE de hoy son para los números 37208 de la serie 005; 55433 de la serie 008, 24503 de la serie 038 y 62343 de la serie 024.

Sueldazo de la ONCE

El Sueldazo de la ONCE se celebra todos los sábados y domingos y tiene un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado.

El número premiado en el Sueldazo de la ONCE de Fin de Semana está formado por un número de cinco cifras comprendido entre el 00000 y 99999 y un número de serie. El ganador del primer premio será aquel que acierte los 5 números y el número de serie.

Premios del Sueldazo de la ONCE

Los premios del Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE son los siguientes:

1 premio de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años a las 5 cifras y serie

durante 20 años a las 5 cifras y serie 54 premios de 20.000 euros al mes a las últimas 5 cifras

a las últimas 5 cifras 495 premios de 200 euros a las 4 últimas cifras

a las 4 últimas cifras 4.950 premios de 30 euros a las 3 últimas cifras

a las 3 últimas cifras 49.500 premios de 4 euros a las 2 últimas cifras

a las 2 últimas cifras 495.000 premios de 2 euros a la última cifra

a la última cifra 4 premios de 2.000 euros al mes durante 10 años a las 5 cifras y series de la segunda a la quinta extracción

durante 10 años a las 5 cifras y series de la segunda a la quinta extracción 216 premios de 400 euros a las 5 cifras de la segunda a la quinta extracción

Debes tener en cuenta que el cupón caduca a los 30 días desde el día siguiente a la realización del sorteo, por lo que si tu cupón ha sido premiado debes apresurarte para ir a cobrar tu premio. Además, en un mismo cupón sólo son acumulables los premios de primera y segunda categoría.

Comprobar el resultado del Super 11 hoy

El resultado del Super 11 de hoy sábado 30 de agosto de 2025 es para las siguientes combinaciones:

Resultado del primer sorteo del Super ONCE: 1, 6, 7, 8, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 42, 47, 50, 64, 65, 74, 80 y 84.

Resultado del segundo sorteo del Super ONCE: 4, 10, 15, 16, 19, 23, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 47, 48, 58, 60, 67, 68, 71 y 84.

Resultado del tercer sorteo del Super ONCE: 7, 15, 16, 18, 21, 24, 26, 30, 32, 40, 43, 50, 52, 54, 57, 59, 65, 70, 77 y 82.

Resultado del cuarto del Super ONCE: 2, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 25, 33, 34, 40, 47, 52, 55, 61, 70, 71, 81 y 85.

Resultado del quinto del Super ONCE: 6, 8, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 28, 30, 37, 38, 54, 64, 65, 70, 72, 77, 78 y 85.

Super 11

El Super 11 de la ONCE es un juego en el que tienes que elegir entre 5 y 11 números de los 80 que están disponibles. Para el sorteo se extraen 20 bolas de las 80 que hay disponibles y el premio obtenido irá en función de la cantidad de números elegidos, el importe jugado y el número de aciertos obtenidos.

Para jugar al Super 11, que se juega todos los días de lunes a domingo, la apuesta mínima es de 1 euro y hay tres sorteos diarios que se celebran a las 10:00 horas de la mañana -podrás comprar tus números hasta las 09:40 horas-, un segundo sorteo que se celebra a las 12:00 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 11:40 horas-, y un tercer sorteo que se celebra a las 21:15 horas -podrás comprar tu cupón hasta las 20:45 horas-.

Premios del Super 11

Los premios del Super 11 de la ONCE variarán en función de la cantidad de números jugados y del número de aciertos. Este es el reparto de los premios según la recaudación: