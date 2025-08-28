Mercado de fichajes hoy, en directo | Última hora de altas y bajas del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid…
Sigue en directo la última hora del mercado de fichajes: todas las altas y bajas de hoy, 28 de agosto de 2025
El mercado de fichajes de verano de la temporada 2025-26 está llegando a su fin y el próximo lunes 1 de septiembre a las 23:59 la ventana se cerrará. Los 20 equipos de la Liga, el resto de clubes del fútbol profesional español y las entidades de equipos internacionales del resto de las grandes Ligas de Europa siguen perfilando sus plantillas en esta última semana de mercado. Aquí te contamos la última hora en directo del mercado de fichajes, todas las altas y bajas en los clubes españoles e internacionales, cuándo cierra y mucha más información.
Última hora del mercado de fichajes hoy
Real Madrid, Atlético de Madrid, Liverpool, Bayern de Múnich e incluso el Barcelona han reforzado sus plantillas con grandes futbolistas, pero todavía quedan muchos flecos por cerrar y grandes jugadores esperando a última hora para poder cerrar su acuerdo con un gran equipo. Sigue en OKDIARIO la última hora de la cuenta atrás de este mercado de fichajes de verano de la campaña 2025-26.
Cuándo acaba el mercado de fichajes
El mercado de fichajes de verano 2025 empezó el pasado 1 de julio y terminará el próximo lunes 1 de septiembre de 2025 a las 23:59 horas. Será hasta ese momento cuando los clubes puedan formalizar las nuevas incorporaciones a las plantillas.
Última hora de Ceballos en el Real Madrid
Tal y como contaba OKDIARIO, Dani Ceballos podría quedarse en el Real Madrid. El show Ceballos, ese que se vive en Valdebebas verano tras verano con el deseo del jugador de salir y nunca conseguirlo, ha vivido un capítulo este miércoles, cuando directivos del Olympique de Marsella han comenzado a negociar con el Real Madrid por la marcha del sevillano y, finalmente, todo ha saltado por los aires cuando parecía que el acuerdo estaba cerca de llegar a buen puerto.
El Olympique de Marsella ha sido, hasta el momento, el único club que ha tratado de fichar a Ceballos de manera clara. Los franceses aceleraron en las últimas horas para lograr alcanzar una negociación con el Real Madrid. La entidad madridista siempre ha tenido claro que dejaría salir al futbolista, pero no le iba a regalar. Por ello, en la mañana del miércoles, todo se fue al traste. Después de que el acuerdo entre ambos clubes fuera casi total, las dudas del futbolista no permitieron que se llegara a buen puerto una operación que parecía encaminada.
El Marsella ya es historia y en estos momentos el futuro de Ceballos pasa por seguir en el Real Madrid. La realidad es que el único deseo real del futbolista era fichar por el Betis, pero los verdiblancos, por un tema de masa salarial, tienen casi imposible alcanzar la cifra que pretende el club blanco para dejarle marchar, que sería entre 15 y 20 millones de euros, y el futbolista debería bajarse considerablemente su salario.
Fermín cancela un evento con aficionados a última hora para evitar preguntas sobre su salida del Barça
El jugador onubense tenía una conferencia telemática con todo aquel que quisiera unirse mediante una aplicación este jueves a las 19:00 horas.
El Tottenham ya tiene su plan B tras caerse la opción de Nico Paz
El club inglés sondea al futbolista holandés. Eso sí, el Leipzig pide 70 millones de euros por él, y quedan pocos días para el cierre del mercado. Todo puede pasar.
Fabio Silva será nuevo jugador del Borussia Dortmund
El ex delantero de Las Palmas será el próximo refuerzo del conjunto germano tras llegar a un acuerdo con los Wolves por 25 millones de euros. El portugués ya está en tierras alemanas pasar el pertinente reconocimiento médico y rubricar su contrato.
El Alavés se interesa por Denis Suárez
Los de Mendizorroza sueñan con fichar al ex centrocampista del Barça y ya buscan la manera para intentar convencerle. El principal obstáculo es e alto salario que tiene Denis.
El delantero que está a punto de llegar al Girona
Vladylav Vanat está cerca de convertirse en el último fichaje del Girona. Aunque el Dínamo de Kiev rechazó la primera oferta del equipo catalán por el ucraniano, finalmente los dos clubes han llegado a un acuerdo de un traspaso que se llegará hasta casi los 15 millones de euros, más 2 en variables.
Oficial: Krejci ya es de los Wolves
El central del Girona ficha cedido por el conjunto inglés a cambio de 7 millones de euros y una opción de compra obligatoria de otros 23 millones al finalizar la temporada.
Se rompe el acuerdo entre Uche y el Wolves
El Getafe ha conseguido quedarse con su jugador emblema al no acogerse el contrato que ofrecía el equipo inglés a las exigencias del nigeriano. Ahora, Ángel Torres deberá buscar otra vía para lograr inscribir a los seis futbolistas que aún no figuran en la Liga.
Un jugador de nuestra Liga puede regresar a la Serie A
Raúl Albiol podría irse a Italia. Y es que el defensa español ha recibido un fuerte interés del recién ascendido Pisa para que forme parte de su proyecto. El futbolista, que se encuentra libre tras desvincularse del Villarreal en junio, llegaría gratis.
Oficial: Arnau Tenas ficha por el Villarreal
El portero se suma a la plantilla del ‘Submarino amarillo’. El catalán, que pertenecía al PSG, ha firmado un contrato que le vincula a su nuevo equipo hasta el 2029.
Borja Mayoral, a punto de poner rumbo a México
El delantero español y Monterrey ya habrían llegado a un acuerdo para que el de madrileño ponga rumbo a la Liga mexicana. Su ex compañero en el Real Madrid, Sergio Ramos, ha jugado un papel clave para convencerle, según Fox Sports México.
Mercado de fichajes hoy, en directo
Buenos días y bienvenidos a un nuevo día en el mercado de fichajes, donde sacaremos las altas y bajas, las novedades en el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y todos los rumores sobre este mercado de fichajes que está a punto de acabar.
Virgili ya está en Mallorca
El club bermellón ha llegado a un acuerdo con el Barcelona para el traspaso del joven extremo. Virgili ya ha aterrizo en la capital balear y este jueves pasará el reconocimiento médico. El Mallorca abonará una cantidad cercana a los 3,5 millones por el traspaso. El Barcelona se guarda el 50% de los derechos del jugador.
El Getafe acelera para ‘pescar’ en el Atlético
El club azulón está teniendo trabajo en el final del mercado. Además de las salidas, con Uche y Mayoral en la rampa, también se desempeñan en las llegadas. Mientras no suceda lo primero no ocurrirá lo segundo, pero más vale estar prevenido. Han fijado sus mirada en Carlos Martín, que sigue ejercitándose a las órdenes de Simeone hasta que se despeje su futuro. Este miércoles el representante del jugador ha estado en el feudo del Getafe.
Sigue el ‘caso Antony’
El CEO del Betis, Ramón Alarcón, ha llegado esta tarde a Sevilla procedente de Mánchester donde ha estado negociando con los Diablos Rojos para esclarecer el ‘caso Antony’. El Betis quiere que llegue y Antony quiere llegar. Falta resolver el problema con el conjunto inglés. «Es una operación complicada, pero seguimos trabajando. Todo el mundo sabe la intención de las partes», ha asegurado el CEO del cuadro verdiblanco.
Qué día cierra el mercado de fichajes
El período de transferencias estival se abrió, como es recurrente, el 1 de julio. La Liga todavía tiene por delante unas cuantas jornadas emocionantes en las que grandes estrellas pueden llegar e incluso salir, pues el mercado no se cerrará hasta el lunes 1 de setiembre a las 23:59 horas peninsular.
Garnacho podría cambiar el United por el Chelsea
El equipo de Londres sigue llenando su plantilla de jugadores con experiencia en la élite y ahora se ha fijado en Alejandro Garnacho, estrella del conjunto de Mánchester. Fabrizio Romano ya habla de un acuerdo entre el jugador y el club después de una guerra entre varios futbolistas y el entrenador Amorim, entre ellos el hispano-argentino.
El Villarreal encuentra sustituto a Yeremy Pino
El submarino amarillo, forzado a vender al internacional español para cuadrar cuentas por el negligente control financiero de la Liga, ya ha encontrado al sustituto de Yeremy Pino. Sería Rubén Vargas, jugador del Sevilla que fue inscrito justo el pasado lunes para el partido de los de Nervión frente al Getafe, el cual perdieron por 1-2.
Se paraliza la salida de Ceballos al Marsella
Finalmente, las negociaciones entre el Real Madrid y el club francés se han frenado y ahora el futuro de Ceballos apunta a quedarse en el equipo blanco. Lea aquí la última hora sobre este asunto de la mano de Iván Martín.
Carlos Soler, cerca de la Real Sociedad
El centrocampista español, internacional en el Mundial de Qatar 2022 con Luis Enrique, está a punto de regresar a la Liga de nuestro país. Lo hará, a falta de confirmación oficial, de la mano de la Real Sociedad en calidad de cedido procedente del PSG, ya que ahora mismo no cuenta para el asturiano.
La vía de Uche para quedarse en Getafe
Cuando todo iba encaminado hacia una salida del africano contra su propia voluntad con la única intención de cuadrar las cuentas del conjunto azulón, la opción de vender a Borja Mayoral se presenta como su única alternativa para quedarse, que es su intención. Según FOX México, Monterrey sondea el fichaje del canterano madridista para llenar su demarcación de 9.
Ceballos negocia con el Marsella
Comienzan las negociaciones entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella por Dani Ceballos, cuyo futuro parece lejano del conjunto blanco. La idea de la entidad madridista es que el futuro del de Utrera se resuelva antes del fin de semana, pero desde Valdebebas también tienen claro que no dejarán salir a cualquier precio al todavía jugador madridista
Se calienta el fichaje de Antony por el Betis
Ojo a la publicación del jugador brasileño en sus redes tras la cumbre en Mánchester con directivos del club sevillano para lograr una nueva cesión.
Mercado de fichajes hoy, en directo
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de las altas y bajas del mercado de fichajes. Aquí te contaremos todo lo que pase en el fútbol español e internacional, las novedades en el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y todos los rumores sobre este mercado de fichajes que está a punto de acabar.
Oriol Romeu rescinde su contrato con el Barça
La salida del jugador del Barça, que tenía contrato hasta 2026, permitirá la inscripción de Gerard Martín.