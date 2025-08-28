Mercado de fichajes hoy, en directo | Última hora de altas y bajas del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid…

El mercado de fichajes de verano de la temporada 2025-26 está llegando a su fin y el próximo lunes 1 de septiembre a las 23:59 la ventana se cerrará. Los 20 equipos de la Liga, el resto de clubes del fútbol profesional español y las entidades de equipos internacionales del resto de las grandes Ligas de Europa siguen perfilando sus plantillas en esta última semana de mercado. Aquí te contamos la última hora en directo del mercado de fichajes, todas las altas y bajas en los clubes españoles e internacionales, cuándo cierra y mucha más información.

Última hora del mercado de fichajes hoy

Real Madrid, Atlético de Madrid, Liverpool, Bayern de Múnich e incluso el Barcelona han reforzado sus plantillas con grandes futbolistas, pero todavía quedan muchos flecos por cerrar y grandes jugadores esperando a última hora para poder cerrar su acuerdo con un gran equipo. Sigue en OKDIARIO la última hora de la cuenta atrás de este mercado de fichajes de verano de la campaña 2025-26.

Cuándo acaba el mercado de fichajes

El mercado de fichajes de verano 2025 empezó el pasado 1 de julio y terminará el próximo lunes 1 de septiembre de 2025 a las 23:59 horas. Será hasta ese momento cuando los clubes puedan formalizar las nuevas incorporaciones a las plantillas.

Última hora de Ceballos en el Real Madrid

Tal y como contaba OKDIARIO, Dani Ceballos podría quedarse en el Real Madrid. El show Ceballos, ese que se vive en Valdebebas verano tras verano con el deseo del jugador de salir y nunca conseguirlo, ha vivido un capítulo este miércoles, cuando directivos del Olympique de Marsella han comenzado a negociar con el Real Madrid por la marcha del sevillano y, finalmente, todo ha saltado por los aires cuando parecía que el acuerdo estaba cerca de llegar a buen puerto.

El Olympique de Marsella ha sido, hasta el momento, el único club que ha tratado de fichar a Ceballos de manera clara. Los franceses aceleraron en las últimas horas para lograr alcanzar una negociación con el Real Madrid. La entidad madridista siempre ha tenido claro que dejaría salir al futbolista, pero no le iba a regalar. Por ello, en la mañana del miércoles, todo se fue al traste. Después de que el acuerdo entre ambos clubes fuera casi total, las dudas del futbolista no permitieron que se llegara a buen puerto una operación que parecía encaminada.

El Marsella ya es historia y en estos momentos el futuro de Ceballos pasa por seguir en el Real Madrid. La realidad es que el único deseo real del futbolista era fichar por el Betis, pero los verdiblancos, por un tema de masa salarial, tienen casi imposible alcanzar la cifra que pretende el club blanco para dejarle marchar, que sería entre 15 y 20 millones de euros, y el futbolista debería bajarse considerablemente su salario.