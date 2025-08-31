El Atlético acelera por Nico González en el sprint final del mercado

Al Atlético le quedan 48 horas para achicar agua y tiene muchos huecos por cubrir con poquísimo margen ya que el mercado de fichajes se cierra el lunes a medianoche. Tal y como avanzó OKDIARIO, Simeone ha pedido dos refuerzos. Con uno de ellos, el argentino Nico González, se está trabajando contra reloj. Hay acuerdo con el jugador, pero no con la Juventus, que consciente de las urgencias rojiblancas está apretando al máximo. Carlos Bucero ya ha trasladado una oferta oficial al club italiano, que está también en negociaciones para contratar al kosovar Edon Zhegrova.

Con Nico González, sin embargo, está claro que no es suficiente. El equipo ha demostrado tantas carencias en las tres primeras jornadas que haría falta un segundo mercado de fichajes para solucionarlas, y ni hay tiempo ni hay dinero, salvo que aparezcan ofertas de última hora por algunos de sus jugadores, que a es a lo que se agarra el club como un clavo ardiendo para no perder la esperanza.

Cuatro son los nombres que están sobre la mesa: Javi Galán, Conor Gallagher, Carlos Martín y Alexander Sorloth. Su futuro está en el aire, pero en contra de los intereses del Atlético juega el hecho de que el mercado se cierre mañana a medianoche, ya que el margen que queda es muy escaso. Los casos de Javi Galán y Carlos Martín son los menos problemáticos, ya que estamos hablando de operaciones de muy poca envergadura económica, pero es justo lo contrario en lo relativo a Gallagher y Sorloth. Ahí hay mucho dinero involucrado y poco tiempo para negociar.

Tal y como contó OKDIARIO, el Crystal Palace solicitó la cesión de Gallagher, pero en unas condiciones que no le interesaron al Atlético, que pide por el jugador 40 millones de euros, una cifra que sólo pueden pagar en Inglaterra. El Tottenham o el Newcastle parecen los únicos candidatos, pero incluso aunque fuera así luego habría que fichar un sustituto a la altura y eso es muy complejo. En cuanto a Sorloth, ha sido una obsesión para Simeone fichar a otro delantero centro, pero no se ha encontrado a nadie que quiera pagar por el noruego una cantidad razonable, y no parece que eso vaya a cambiar en las próximas 48 horas.

De momento toda la carne está puesta en el asador con Nico González, que debería caer en las próximas horas. A partir de ahí, como es habitual en el Atlético, cabe esperar cualquier cosa, tanto en entradas como en salidas, pero lo que está claro es que la incertidumbre, para bien o para mal, se acabará el lunes a medianoche.