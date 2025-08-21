Simone le ha pedido dos fichajes más a Carlos Bucero

Simeone le ha pedido dos fichajes a Bucero. Quiere un extremo y un centrocampista y, además, ambos están de acuerdo en la salida de Sorloth si llega una oferta en estos últimos días de mercado. El fichaje de un jugador de banda parece bien encaminado con el argentino Nico González, tal y como ya contó esta semana OKDIARIO. En cuanto al centrocampista, hay diferentes alternativas de mayor o menos precio en función del futuro de Gallagher y de su permanencia o no en la plantilla.

El Cholo ya ha hablado personalmente con Nico González y tiene el sí del futbolista. Bucero era algo más reticente porque su temporada en la Juventus no ha sido para tirar cohetes, pero el entrenador cree que puede recuperar al futbolistas que deslumbró en la Fiorentina. Ahora queda pactar las condiciones con su actual club y ver si la operación se modula como un traspaso o como una cesión con compra obligatoria a final de temporada, pero salvo sorpresa mayúscula Nico González será jugador del Atlético de Madrid.

En cuanto al centrocampista, las opciones van desde las más asequibles -Milla y Arambarri- hasta las más ambiciosas -Gavi y Casadó-, pasando por el portugués Rúben Neves, que parece decidido a dejar el Al-Hilal de Arabia Saudí, pero que debería hacer un enorme esfuerzo económico para adecuar su salario a las posibilidad del Atlético. Todo dependerá de si se queda Gallagher, por lo que se traerá a un jugador de menos peso, o si el inglés se marcha, en cuyo caso sí que hay que ir a por alguien importante.

A todo esto, queda pendiente el caso Sorloth, un jugador que ya es de dominio público que no entra en los planes de Simeone, pero al que hay que mantener salvo que llegue una oferta por él. El Atlético pide 35 millones de euros, una cantidad muy elevada. Se esperaba que el Nápoles pudiera abrirle las puertas, pero parece haberse decidido por el danés Hojlund. Quedaría el Newcastle si finalmente Isak se va al Liverpool, pero se acerca el deadline del mercado y todo sigue igual. Si acaba saliendo Sorloth el Atlético irá a por el serbio Vlahovic, un viejo deseo de Simeone.