El Crystal Palace viene a por Conor Gallagher. Es un movimiento predecible por varios motivos, entre ellos que el internacional inglés ya jugó en el equipo londinense cedido por el Chelsea en la temporada 21-22. El Atlético se lo piensa porque si se marcha el futbolista, al que fichó el pasado verano por 42 millones de euros, está obligado a traer a otro o, en último caso, a reciclar a Llorente al medio campo. En cualquier caso quedaría una ficha libre.

El Crystal Palace propone una fórmula de cesión, según ha anticipado la prensa inglesa sin dar más detalles al respecto, aunque lo lógico es pensar que se incluya una cláusula de compra obligatoria al final de la temporada, ya que Gallagher, uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla, con un salario de ocho millones netos por año, ya tuvo un coste muy alto cuando llegó al Metropolitano. No se trata de un titular fijo para Simeone, pero dada la escasez de efectivos en medio campo sería un golpe muy duro para el equipo.

Lo más positivo, eso sí, es que si el Crystal Palace se hace cargo de la totalidad de su ficha se liberarán más de 15 millones de euros brutos del límite salarial de esta temporada, dinero que podría dedicar el Atlético a fichar a otro jugador que necesite. Ahí pueden entrar perfiles como los de Lookman o incluso Vlahovic, aunque está por ver cuál sería la decisión que tomaría el club.

Ojo a la posibilidad de reciclar a Llorente, porque ahora mismo hay tres laterales derechos en la plantilla, con Nahuel y Pubill compitiendo con el madrileño. Si Marcos pasa a la zona central se equilibra mucho más el equipo, aunque tocaría hacer frente a un ejercicio de readaptación, ya que hace muchas temporadas ya que abandonó la posición de pivote para jugar en la banda derecha, primero como delantero y luego como lateral.