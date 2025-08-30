Asesinado a tiros en Leópolis Andri Parubi, ex presidente del Parlamento de Ucrania

Andri Parubi, ex presidente del Parlamento de Ucrania y ex secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, ha sido asesinado en Leópolis, al oeste del país, según ha informado Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, este sábado. Parubi ha muerto después de recibir varios disparos en plena calle al mediodía, lo que provocó su muerte en el acto, según han confirmado el Ministerio de Interior y la Fiscalía de Ucrania.

El presidente Zelenski ha condenado el «espantoso asesinato» ocurrido este sábado y ha anunciado que las autoridades comenzarán de inmediato una investigación y una operación de busca y captura contra los responsables del asesinato.

Solidaridad Europea, el partido político de Parubi, ha vinculado el asesinato con su pasado como líder de las protestas del Euromaidán por el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Las manifestaciones empezaron en 2013, en protesta por la decisión de Viltor Yanukóvich, presidente de Ucrania en aquel entonces, de suspender la firma del acuerdo. Aquel acuerdo y la consiguiente polarización marcó la división del país en dos bloques, unos a favor de volver a unirse a Rusia y otro que apuntaba a la identidad europea. Fue el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Irina Gerashchenko, copresidenta del partido de Parubi en el Parlamento de Ucrania, se ha mostrado convencida de que detrás del asesinato del ex presidente del Parlamento podría estar «el eterno enemigo terrorista: la Federación Rusa y su quinta columna». «Moscú odiaba con todas sus fuerzas a Parubi, como uno de los constructores del Estado de la Ucrania moderna», ha añadido Gerashchenko. «Solidaridad Europea exige a las autoridades y a los cuerpos de seguridad una investigación inmediata, exhaustiva, profesional y transparente sobre el asesinato», ha añadido la líder del partido.

Petro Poroshenko, ex presidente de Ucrania y proeuropeísta, también ha mostrado sus condolencias en redes sociales en memoria de Andri Parubi y ha denunciado lo que considera un «acto de terrorismo» perpetrado por «gente malvada». «Juntos atravesamos el Maidán, sobrevivimos a los años más difíciles de la guerra y afirmamos la condición estatal de Ucrania. Su valentía, sacrificio y devoción por Ucrania permanecerán para siempre en los corazones de millones de personas», ha manifestado Poroshenko.

Por contra, el embajador en misión especial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Rodion Miroshnik, ha apuntado a una posible «purga» organizada por «una nueva generación de banderistas», en alusión al histórico líder ultranacionalista ucraniano Stefan Bandera. «Parubi se ha atrincherado desde hace tiempo y con firmeza en el bando de Poroshenko, contra quien Zelenski ha lanzado una guerra irreconciliable», ha manifestado Miroshnik en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.