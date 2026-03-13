Díaz-Canel anuncia que Cuba y EEUU han iniciado «conversaciones para solucionar sus problemas bilaterales»

El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) ha anunciado este viernes que representantes del Gobierno de la isla han sostenido recientemente «conversaciones» con representantes del Gobierno de los Estados Unidos. Así lo ha confirmado el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, mediante un mensaje grabado.

«Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos. Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la via del dialogo a las diferencias que tenemos las dos naciones», ha señalado Díaz-Canel.

Según ha señalado Canel, el objetivo de estas conversaciones en primera instancia, son «identificar los problemas que necesitan solución y las posibles soluciones que puedan tener», agrega el mandatario cubano, que matiza que los acuerdos aún están «alejados».

«Se pretende determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países e identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la paz y seguridad de ambas naciones y también de la región de América Latina y el Caribe», ha subrayado.

«Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible que se conduce con seriedad y responsabilidad porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación», afirma Díaz-Canel.

Asimismo, el dirigente cubano ha asegurado que hace «más de tres meses» que no entra ningún barco de combustible al país.

Por su parte, Washington ha elevado en los últimos meses la presión sobre Cuba bloqueando la entrada de importaciones de petroleo a la isla, que tan sólo produce un tercio del crudo para satisfacer sus necesidades energéticas.

Además, el presidente de EEUU, Donald Trump, ya había asegurado en varias ocasiones durante las últimas semanas que representantes de su Ejecutivo estaban manteniendo contactos con autoridades cubanas.

La toma de control a Cuba

Trump aumentó este martes la presión sobre Cuba, señalando que tiene «profundos problemas a nivel humanitario» y que esa situación puede derivar «en una toma de control amistosa, o no» por parte del país norteamericano.

«Podría ser una toma de control amistosa, podría no ser una toma de control amistosa. No importa, porque están, como digo, en ruinas», ha afirmado el mandatario. «No tienen energía, no tienen dinero. Tienen profundos problemas a nivel humanitario», ha resaltado.

«No queremos ver eso, pero fueron muy malos para mucha gente», ha subrayado Trump, que mantiene que Cuba vivía «a costa de Venezuela». «Ya no vive a costa de Venezuela, que no les manda energía, combustible, petróleo, dinero o nada. Les cortamos el paso a todo lo demás», destacó, en referencia al endurecimiento del bloqueo.