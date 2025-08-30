Así está el grupo de España en el Eurobasket
Con la victoria, los de Sergio Scariolo escalan al segundo puesto (una victoria y una derrota)
Eso sí, por delante quedan los partidos frente a Chipre, Italia y Grecia
España es segunda del grupo C del Eurobasket 2025 tras ganar y arrollar a Bosnia y Herzegovina en el segundo partido del torneo (88-67). La selección española estaba obligada a ganar y lo hizo con autoridad ante un combinado bosnio que sólo mostró oposición en la primera parte. Los de Sergio Scariolo suman una victoria, una derrota, por lo tanto, 3 puntos y un basket average de 7 puntos tras ganar de 21 a los balcánicos y perder de 14 con Georgia en el debut.
Este domingo, en menos de 24 horas, arranca su siguiente enfrentamiento contra el anfitrión, Chipre, al que previsiblemente también debe ganar al ser la cenicienta del torneo (17.15 horas). Y después, el próximo martes ante Italia y el jueves Grecia (ambos a las 20:30). La selección helena es líder del grupo C con 4 puntos tras sus dos victorias frente a los italianos y los chipriotas y pasará a octavos de final matemáticamente con una victoria más. Quedan tres jornadas.
Así está el grupo de España
- Grecia: 4 puntos (2 victorias, 0 derrotas)
- España: 3 (1-1)
- Georgia: 3 (1-1)
- Italia: 3 (1-1)
- Bosnia y Herzegovina: 3 (1-1)
- Chipre: 2 (0-2)
Clasificación del Eurobasket
Grupo A (Riga, Letonia)
- Turquía: 6 (3-0)
- Serbia: 6 (3-0)
- Letonia: 4 (1-2)
- Estonia: 4 (1-2)
- Portugal: 4 (1-2)
- República Checa: 3 (0-3)
Grupo B (Tampere, Finlandia)
- Alemania: 6 (3-0)
- Finlandia: 6 (3-0)
- Lituania 5 (2-1)
- Suecia 4 (1-2)
- Gran Bretaña: 3 (0-3)
- Montenegro: 3 (0-3)
Grupo D (Katowice, Polonia)
- Francia: 4 (2-0)
- Polonia: 4 (2-0)
- Israel: 3 (1-1)
- Bélgica: 3 (1-1)
- Eslovenia: 2 (0-2)
- Islandia: 2 (0-2)