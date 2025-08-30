Moncloa oculta quién visita La Mareta, donde veranea la familia Sánchez, porque es su «vida privada»

El Gobierno blinda las visitas que Pedro Sánchez recibe cada año en la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote), alegando que se trata de la «vida privada» del presidente. OKDIARIO reveló cómo este verano Sánchez ha estado acompañado en esta finca -además de por su mujer Begoña Gómez y sus hijas-, por sus padres, Pedro y Magdalena, y hasta su cuñado Miguel Ángel y la esposa de éste. Se trata de una residencia propiedad de Patrimonio Nacional que el Rey Felipe VI cedió para ponerla «al servicio de los intereses turísticos de España».

En una resolución del Consejo de Transparencia, consultada por OKDIARIO, el Ministerio de la Presidencia se negó a facilitar las visitas y reuniones mantenidas por Pedro Sánchez en La Mareta, el año pasado. En concreto, se solicitaba la relación de personas «privadas o cargos públicos» que se hubieran alojado en esta Residencia Real y por qué motivo.

Presidencia descartó facilitar esta información, alegando que, en ese tiempo, no se habría producido ninguna visita oficial y, por tanto, «cualquier otra actividad que se pudiera haber llevado a cabo corresponde a su esfera privada, ajena a la actividad institucional».

Igualmente, La Moncloa explica en la respuesta que «la persona que ostenta la Presidencia del Gobierno, desde su nombramiento, por motivos de seguridad, establece su domicilio familiar en el Complejo de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno». Pero «en diferentes periodos del año el Jefe del Ejecutivo traslada su domicilio a otras residencias oficiales cuya titularidad corresponde a Patrimonio Nacional o a Patrimonio del Estado», como sería el caso de La Mareta.

Cedida por el Rey

Esta muestra de oscurantismo contrasta con los fines para los que, realmente, el Estado dispone de la Residencia Real de La Mareta, y que se fijan en el convenio de colaboración firmado, en diciembre de 2015, entre Patrimonio Nacional y el Ministerio de Industria. Entonces, se estableció que «por expreso deseo de su Majestad el Rey» Felipe VI la finca se ponía «al servicio de los intereses turísticos de España».

«Tras la firma de este acuerdo, Patrimonio Nacional facilita la utilización de la Residencia Real para la promoción y la defensa de los intereses turísticos de nuestro país. Se podrá usar para el establecimiento o refuerzo de lazos bilaterales o multilaterales con otros países u organizaciones en materia turística», anunció entonces el Gobierno, presidido por Mariano Rajoy.

Desde su llegada a La Moncloa, Sánchez ha hecho uso de estas dependencias oficiales para pasar sus vacaciones. Este año, el presidente del Gobierno ha permanecido en La Mareta durante 23 días, acompañado de su familia prácticamente al completo.

OKDIARIO pudo captar las primeras imágenes de Sánchez en el interior de La Mareta mientras arreciaban las críticas por su ausencia en la crisis de los incendios. Además, este periódico también reveló que Magdalena, la madre del presidente, disfrutaba de sus días de descanso en esta residencia. En la grabación ofrecida se la veía junto a las hijas del presidente, en la playa de acceso privado con que cuenta la finca. OKDIARIO también publicó que el hermano de Begoña Gómez, Miguel Ángel, pasaba unos días en este palacio con su mujer, Fayette Proper.