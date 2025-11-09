Ayuso recibe el alta tras abandonar la misa de la Almudena en ambulancia por una fuerte gastroenteritis

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido dada de alta por el equipo médico del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid que la ha atendido este domingo, tras haber sufrido una fuerte gastroenteritis.

Díaz Ayuso fue trasladada esta mañana al centro sanitario por el SAMUR, tras la decisión de sus técnicos al comprobar la bajada de tensión y pulsaciones que registraba.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se encontraba en ese momento asistiendo a la Misa en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de la capital.

Está previsto que la jefa del Ejecutivo autonómico recupere su agenda pública este próximo martes, tras el puente festivo en la capital.

A su llegada a la catedral, Ayuso realizó declaraciones a la prensa sobre lo que iba a pedirle a la Virgen. Minutos después tuvo que abandonar la misa.

En la atención a los medios, la presidenta madrileña celebró que Madrid se encuentre entre las doce ciudades que tendrán equipos con plaza fija en la futura liga europea que planea poner en marcha la NBA en 2027.

«Es lo mejor que nos puede ocurrir, les gusta a los niños, a los mayores, a familias de toda condición, hace que el mundo se interese por Madrid, por ver que somos una región deportiva, deportista, que tiene instalaciones y competiciones en casi todos los municipios, donde mayores, personas con discapacidad, mujeres, tos competimos, trabajamos, nos esforzamos en torno a los valores que tiene el deporte», señaló Ayuso.

Igualmente, la presidenta autonómica destacó que este evento se suma a otros como la NFL, el EuroBasket, la Fórmula 1, la Fórmula E, que demuestran «que el mundo y el deporte» tienen en Madrid «el mejor escaparate».

En el aniversario de OKDIARIO

El jueves, Ayuso asistió a la fiesta por el décimo aniversario de OKDIARIO, celebrada en la Plaza de Toros de Las Ventas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid destacó la labor de este periódico en defensa de la «democracia liberal» y especialmente «por no ser prensa del régimen».

En su intervención, Ayuso dio la enhorabuena a Eduardo Inda y su equipo «por hacer periodismo, por contar la verdad, y, sobre todo, por no arredrarse, por no permitir ser prensa del régimen, por no ser activismo, por preguntar, por exigir, por querer saber, por defender todo aquello que nos ha traído hasta aquí como democracia liberal», destacó.

La presidenta madrileña arremetió contra el Gobierno de Pedro Sánchez que «se sustenta en pactos con Bildu y otras fuerzas que quieren ir contra nuestra historia, contra la verdad y la libertad».