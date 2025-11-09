Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una «leve indisposición»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que abandonar en ambulancia la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, por una «leve indisposición», han confirmado fuentes de su equipo, que han explicado que se ha optado por la ambulancia por ser el medio «más rápido y seguro».

Esa «leve indisposición» es la misma que le impidiera ayer participar en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes.

Ayuso ha llegado a la catedral, donde ha realizado declaraciones a la prensa sobre lo que iba a pedirle a la Virgen. Minutos después ha tenido que abandonar la misa.

En la atención a los medios, la presidenta madrileña ha celebrado que Madrid se encuentre entre las 12 ciudades que tendrán equipos con plaza fija en la futura liga europea que planea poner en marcha la NBA en 2027.

«Es lo mejor que nos puede ocurrir, les gusta a los niños, a los mayores, a familias de toda condición, hace que el mundo se interese por Madrid, por ver que somos una región deportiva, deportista, que tiene instalaciones y competiciones en casi todos los municipios, donde mayores, personas con discapacidad, mujeres, tos competimos, trabajamos, nos esforzamos en torno a los valores que tiene el deporte», ha señalado Ayuso.

Igualmente, la presidenta autonómica ha destacado que este evento se suma a otros como la NFL, el EuroBasket, la Fórmula 1, la Fórmula E, que demuestran «que el mundo y el deporte» tienen en Madrid «el mejor escaparate».

En el aniversario de OKDIARIO

El jueves, Ayuso asistió a la fiesta por el décimo aniversario de OKDIARIO, celebrada en la Plaza de Toros de Las Ventas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid destacó la labor de este periódico en defensa de la «democracia liberal» y especialmente «por no ser prensa del régimen».

En su intervención, Ayuso dio la enhorabuena a Eduardo Inda y su equipo «por hacer periodismo, por contar la verdad, y sobre todo, por no arredrarse, por no permitir ser prensa del régimen, por no ser activismo, por preguntar, por exigir, por querer saber, por defender todo aquello que nos ha traído hasta aquí como democracia liberal», destacó.

La presidenta madrileña arremetió aquí contra el Gobierno de Pedro Sánchez que «se sustenta en pactos con Bildu y otras fuerzas que quieren ir contra nuestra historia, contra la verdad y la libertad».