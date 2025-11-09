La Comunidad de Madrid ya aporta a las arcas del Estado un 144% más que Cataluña: 11.700 millones al mes

El creciente músculo económico de la Comunidad de Madrid se ha convertido en el mayor aliado financiero del Gobierno de Pedro Sánchez, pese a los obsesivos ataques de éste contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La contabilidad oficial del Ejecutivo de Sánchez tumba el propio discurso oficial que abonan desde La Moncloa contra las políticas de Isabel Díaz Ayuso, a la par que miman al independentismo catalán sobre el que se asienta la Generalitat gobernada por el socialista Salvador Illa: la Comunidad de Madrid ya aporta a las arcas del Estado un 144% más que Cataluña.

La contribución madrileña a la Hacienda gobernada por Sánchez no ha parado de crecer desde que el líder del PSOE habita el Palacio de La Moncloa. Cuando Pedro Sánchez llegó al poder gracias a la moción de censura contra Rajoy en junio de 2018, la Comunidad de Madrid aportaba a las arcas del Estado un 126% más dinero que Cataluña. Ahora el diferencial es casi 20 puntos mayor.

Contrasta esta realidad con las continuas acusaciones de «insolidaridad» que el sanchismo lanza contra Ayuso, a la par que diseña a la medida de la Generalitat una condonación de la deuda al gusto del independentismo catalán, lo que repartirá el endeudamiento de Cataluña sobre las espaldas del resto de españoles.

Según la contabilidad oficial del Estado, entre enero y septiembre de este año –últimos datos disponibles–, la Hacienda estatal que pilota la sanchista María Jesús Montero –vicepresidenta primera del Gobierno y ministra del ramo– ha obtenido de la Comunidad de Madrid 105.031 millones de euros por los impuestos que pagan al Estado las empresas y ciudadanos de esta región. Es decir, una aportación media a las arcas estatales de 61.016 millones cada mes.

Cataluña, sin embargo, ha contribuido en esos mismos nueve meses con 44.014 millones de euros, apenas 4.677 millones al mes. Y eso teniendo en cuenta que, a la par, Cataluña es –de lejos– la comunidad a la que más dinero le llega de vuelta desde el Estado gracias a esa puerta trasera de financiación autonómica que es el FLA, el continuo flujo de créditos con los que el Gobierno de Sánchez alimenta a la Generalitat catalana. Justo los créditos cuya condonación prepara ahora el Ejecutivo de PSOE-Sumar, que traspasará al conjunto de España una gran parte –decenas de millones de euros– del endeudamiento que acumula la Generalitat.

Moncloa contra Ayuso

La tozudez de las cifras contables del propio Gobierno desmontan las acusaciones de «insolidaridad» repetidas desde hace años por Moncloa contra el Madrid de Ayuso. Curiosamente, la ministra de Hacienda es la que con más reiteración y virulencia carga contra las políticas económico-tributarias de Ayuso, mientras las arcas que gestiona Montero se benefician de la creciente aportación de dinero de los madrileños al Estado.

«Insolidaridad, populismo fiscal y deslealtad institucional» son algunas de las expresiones lanzadas por María Jesús Montero contra el Gobierno de Ayuso, que lleva camino de contribuir este año a la Hacienda sanchista con alrededor de 140.000 millones. De cada 3 euros que ingresa por impuestos el Ministerio de Hacienda, uno le llega de la Comunidad de Madrid.