La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado claro este jueves en el Pleno de la Asamblea madrileña que la gestión del PSOE tanto a nivel regional como a nivel nacional es «ruinosa» y en una de sus intervenciones, en apenas dos minutos, ha retratado a la líder socialista Mar Espinar y ha repasado los casos de corrupción que rodean al partido. «Son lo peor que ha tenido España», ha resumido Ayuso.

En una nueva sesión plenaria de la Asamblea de Madrid, la dirigente del Partido Popular ha destacado que la Comunidad es «la región que más recauda en España entera, con un presupuesto histórico», y ha preguntado al PSOE «cómo se asume» que de esa recaudación, «8 de cada 10 euros vayan a pasar a la Administración General del Estado y a condonar las deudas a sus amigos los independentistas».

Ante la agresividad en el discurso de Mar Espinar, líder del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ayuso ha dicho que «la actitud» de la socialista «siempre carece de la educación mínima requerida para ser parlamentario» y que» no sabe otra cosa más que insultar» en lo personal. «¡Qué nivel tiene el PSOE en la Comunidad de Madrid!», ha añadido.

Ayuso, que ha destacado las «cifras récord» de empleos y en recaudación, ha iniciado su repaso a la situación del PSOE parafraseando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado. «Borrar móviles, no me acuerdo, no me consta, siempre obstruyendo la labor de la Justicia y siempre ocultando la verdad». «Lo único que les pido por favor es que delincan más despacio», ha pedido la presidenta madrileña a la bancada del PSOE.

«Se les ha acabado Gaza porque venía el francomodín pero el de las placas tiene un ligero problemilla, así que en lugar de estar poniendo placas por las víctimas del covid para todos y por todos en la Real Casa de Correos, este señor tenía que estar más ocupado en poner otro tipo de placas para dividir a los ciudadanos», ha subrayado Díaz Ayuso. «Pero claro, aquí cuando uno se entera de que han estado comprando en la trama de Koldo y Ábalos mascarillas defectuosas para los canarios, ay amigos, ¡la placa cómo se nos va quedando!», ha añadido.

«Yo no sé si poner la de ‘me dejaría violar por ti’, que prefiero que sea de uno a Koldo, porque eso sería tremendo, o lo de descorchar botellas, pero desde luego, les carcome la corrupción y la más sórdida, gestionan ruinosamente la utilización de los poderes del Estado, y por eso son ustedes los que se están defendiendo en los banquillos. Operaciones contra adversarios, contra la Guardia Civil, contra los jueces que hacen su trabajo. Son lo peor que ha tenido España», ha completado la presidenta de la Comunidad de Madrid.