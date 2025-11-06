Fact checked

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves a Más Madrid de «mentir con el cáncer» con el objetivo de «azuzar el miedo» y atacar, según ha defendido, a «la mejor Sanidad Pública de España».

En este sentido, Díaz Ayuso, ha defendido la eficacia de los programas de cribado y detección precoz del cáncer en la región, reivindicando la fortaleza del sistema sanitario madrileño, que —según ha subrayado— «se encuentra entre los mejores de Europa». Ayuso ha destacado en diversas ocasiones que el presupuesto sanitario ha aumentado en más de 2.200 millones de euros desde 2019 y que en 2026 superará los 11.000 millones, lo que representa «el 40 % del gasto total de la Comunidad».

La dirigente regional sostuvo que estos recursos han permitido mejorar infraestructuras hospitalarias, incrementar los salarios de los profesionales sanitarios y consolidar a Madrid como un referente europeo en atención pública y calidad asistencial.

Así, durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, centrada en los cribados de cáncer, Bergerot ha advertido de que «miles de madrileños esperan angustiados» para saber si padecen «una enfermedad grave o no».

Ayuso le ha reprochado esas afirmaciones y ha asegurado que «los enfermos que están en la lista de sospecha de malignidad no superan los 15 días». «No puede usted ser tan mezquina de mentir de esa manera con los enfermos de cáncer en la Comunidad de Madrid», ha espetado la presidenta.

Pese a ello, ha advertido a Más Madrid de que «da igual lo que digan», porque «los pacientes de cáncer lo saben, y también los españoles de otras regiones que vienen a Madrid para ser atendidos» en lo que ha calificado como «la mejor Sanidad de España».

Gestión Sanitaria madrileña

Ayuso ha defendido además su gestión sanitaria, recordando que desde su llegada al Gobierno regional, en 2019, el presupuesto anual de Sanidad ha crecido en 2.200 millones de euros y que en 2026 superará los 11.000 millones, el 40% del presupuesto total de la Comunidad.

Entre los hitos de su Ejecutivo, ha destacado la puesta en marcha de la primera residencia para pacientes con ELA, los avances en la Ciudad de la Salud de La Paz, el Hospital de Cuidados de la Sierra Norte, las reformas en los hospitales Gregorio Marañón y Clínico San Carlos, así como el «incremento de los salarios de los profesionales por guardias, festivos y noches».

«La gente viene a esta comunidad, por eso crecen las listas. Lo importante no es cuántas personas hay en ellas, sino cuánto tiempo esperan. Y ustedes, donde gobiernan, como en Cataluña o Aragón —o en Asturias, perdón—, miren los datos y verán cuántos madrileños van a esas comunidades a operarse y cuántos vienen de allí a hacerlo aquí», ha señalado Ayuso.