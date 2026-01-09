Fact checked

La Junta de Castilla y León ha ratificado su apoyo financiero para la construcción del nuevo edificio que albergará los estudios de Medicina en la Universidad de León (ULE), con una aportación de 19,5 millones de euros destinada a la primera fase del proyecto, que se extenderá entre 2026 y 2031.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la rectora de la Universidad de León, Nuria González, firmaron este viernes un protocolo de colaboración que sella el compromiso económico para iniciar las obras del nuevo edificio destinado a la futura Facultad de Medicina.

Este impulso financiero forma parte de un plan más amplio de inversión en infraestructuras universitarias, que suma un total de 125 millones de euros para las cuatro universidades públicas de Castilla y León, con el objetivo de fortalecer sus campus e incrementar su «proyección y dinamismo».

Detalles de la inversión y calendario

19,5 millones de euros serán dedicados específicamente a la construcción del primer módulo del nuevo edificio de Medicina en León.

La ejecución de estas obras se planifica entre 2026 y 2031, con una consignación inicial de 3 millones de euros en el presupuesto actual y anualidades de 3,5 millones en los ejercicios siguientes.

El proyecto contempla una infraestructura dividida en dos fases, de las que la segunda está prevista para 2030 y requerirá financiación adicional.

La construcción de esta facultad es fundamental para poder impartir por primera vez en León el Grado de Medicina, tras más de dos décadas de constantes peticiones, y que se prevé iniciar en el curso académico 2026-2027 con una oferta inicial de plazas ya aprobadas por las autoridades educativas.

Un proyecto con impacto social y académico

La rectora Nuria González ha destacado que esta infraestructura dará respuesta a «una demanda social creciente y a las necesidades docentes e investigadoras de estos estudios», que consideran esenciales para la provincia y la región.

Así, Nuria González ha indicado que con la partida que se recoge en este plan extraordinario se comenzará a construir el «primer módulo» del edificio de la Facultad de Medicina en la ULE, que es lo que estaba previsto hasta 2029 y, por tanto, tenemos la financiación adecuada para ello. «A partir de 2030 necesitaremos financiación para ese segundo módulo que de alguna forma completará el edificio que la Universidad de León requiere para la Facultad», ha agregado.

Además, el protocolo firmado no sólo abarca León, sino que incluye también otros proyectos educativos estratégicos, como la puesta en marcha de la Policlínica en el Campus de Ponferrada, para la que se han asignado 5 millones de euros adicionales.

Contexto del plan de infraestructuras

Este compromiso se enmarca dentro del Plan Extraordinario de Inversiones acordado entre la Junta y las cuatro universidades públicas de Castilla y León, que pretende modernizar y ampliar las instalaciones de los campus hasta 2031.

La iniciativa refleja la apuesta de la administración regional por fortalecer las titulaciones vinculadas al ámbito sanitario —como Medicina, Veterinaria y Farmacia— y por impulsar la investigación y la formación de profesionales cualificados en la comunidad.

Inversión de 125 millones

La Junta invertirá 125 millones hasta 2031 en un plan extraordinario que potenciará las infraestructuras de las cuatro universidades públicas y con el que se aumentará su «proyección y dinamismo» para «ayudar a seguir avanzando» a la sociedad castellanoleonesa con instituciones académicas de «primer nivel».

Así lo ha desglosado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la firma de un protocolo que ha contado con la rúbrica y la presencia de los cuatro rectores de las instituciones públicas, el rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado; el de la Universidad de Valladolid (UVA), Antonio Largo; la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González y el de la Universidad de Burgos (UBU), José Miguel García.

El protocolo suscrito, ha valorado el presidente del Ejecutivo autonómico en su intervención, refleja «el esfuerzo» de su Gobierno para «aumentar el atractivo» de las universidades públicas y que se acompaña, ha recordado, de otras medidas especiales como la «bajada» de tasas, el aumento en «las becas», la «apuesta» por los campus territoriales y el incremento del número de investigadores.

«Por todo eso, quiero recordar una vez más que somos la segunda comunidad. Autónoma con mayor capacidad de atracción de estudiantes de grado y la tercera comunidad autónoma con mayor capacidad de atracción en estudiantes de másteres», ha subrayado.

Otros proyectos

En cuanto al plan detalla, el protocolo contempla una inversión de 43 millones a la USAL, para la nueva Facultad de Veterinaria, un nuevo edificio deportivo y multiusos en el campus de Ávila y la ampliación de dotaciones en los campus de Zamora.

A esto hay que sumar la construcción de un laboratorio de mecatrónica, robótica e industria 4.0 en el campus de Béjar, con una «partida adicional» de 600.000 euros dentro del Plan Territorial de Fomento de Béjar.

Cantidad idéntica recibirá la UVA, que destinará esa partida de 43 millones a la nueva Facultad de Farmacia, la rehabilitación integral de la Facultad de Medicina, la tercera fase del campus de Segovia, la ampliación de Ingenierías Agrarias en el campus de Palencia y otras instalaciones para Ciencias de la Salud en el campus de Soria.

En cuanto a la ULE, la dotación, según ha explicado Mañueco en su alocución, será de 19,5 millones que tendrán como destino el nuevo edificio de la Facultad de Medicina. A esta cantidad hay que añadir los cinco millones adicionales ya previstos para el nuevo edificio de policlínica ubicado en el campus de Ponferrada, con cargo al Fondo de Transición Justa de la Unión Europea.

Finalmente, se destinarán otros 19,5 millones a la Universidad de Burgos para el nuevo edificio de su Facultad de Medicina, ha desgranado el presidente Alfonso Fernández Mañueco.