Este es el mineral que podría estar detrás del cansancio y el estrés diario

Muchos españoles duermen las horas recomendadas y, aun así, se despiertan cansados, sienten el cuerpo en tensión o una irritabilidad difícil de explicar. Se trata de síntomas que a menudo se atribuyen al ritmo de vida actual, acelerado y sin pausa, pero que, según los expertos, también podrían estar relacionados con un déficit nutricional de minerales, como el magnesio.

El estudio ANIBES, liderado por la Fundación Española de la Nutrición (FEN), revela que hasta el 79% de la población española presenta ingestas de calcio y magnesio por debajo del 80% de las recomendaciones diarias. Esto significa que una gran parte de la población no cubre, a través de su alimentación habitual, las cantidades mínimas estimadas de estos minerales esenciales.

¿Y por qué es tan importante el magnesio? El magnesio participa en cientos de procesos del organismo y contribuye al equilibrio del sistema nervioso, a la función muscular y al metabolismo energético. Cuando sus niveles son insuficientes, el cuerpo prioriza las funciones vitales y deja en segundo plano otras que, aunque no sean urgentes, resultan clave para sentirse bien y mantener la energía a lo largo del día.

Señales que podrían indicar una ingesta insuficiente de magnesio

Los expertos en nutrición de Vitae Health Innovation explican que no suele tratarse de un síntoma aislado, sino de una suma de pequeñas señales que suelen manifestarse de forma sutil y progresiva, integrándose casi sin darnos cuenta en la rutina. Algunas de estas manifestaciones son:

Sueño de baja calidad: irse a dormir temprano y, aun así, despertarse con la sensación de no haber descansado lo suficiente.

Cansancio persistente: fatiga física y mental que dificulta mantener la energía durante la jornada, incluso sin realizar grandes esfuerzos.

Irritabilidad o nerviosismo: reaccionar con mayor intensidad ante pequeñas molestias o tensiones cotidianas.

Mayor percepción de estrés: dificultad para desconectar, incluso después de un momento de pausa o relajación.

Molestias musculares: rigidez, calambres o sensación de músculos cargados tras caminar, entrenar o pasar varias horas frente al ordenador.

En el ritmo de vida actual, con los hábitos acelerados, el cuerpo puede agotar fácilmente sus reservas de magnesio, incluso si la dieta incluye alimentos ricos en este mineral. Por ello, en muchos casos se recomienda acompañarlo con un complemento nutricional de alta calidad. La clave es combinar varias sales de alta biodisponibilidad, cada una con una absorción y función específica

No todos los suplementos son iguales, ya que, para que el magnesio se absorba correctamente y cumpla su función, la elección de la formulación es fundamental. Debe estar unido a sales específicas, y no todas se asimilan de la misma forma. La elección de la sal influye en cuánto magnesio llega al organismo, cómo se tolera a nivel digestivo y qué funciones apoya con mayor eficacia.

Así lo asegura Lluisa Varela, Directora de Técnica y de I+D+i de Vitae Health Innovation: «La clave no está solo en la cantidad de magnesio, sino en la calidad de las formas utilizadas y en cómo se combinan. Las formulaciones que integran diferentes sales de alta biodisponibilidad permiten una absorción más eficaz y sostenida, adaptándose mejor a las necesidades del sistema nervioso y muscular».

Por eso, las fórmulas más completas combinan distintas sales con afinidad por el equilibrio neuromuscular y el apoyo energético, combinadas con nutrientes que actúan en sinergia.