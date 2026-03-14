Fruto del monje: de sustituto del azúcar a posible suplemento alimenticio por sus propiedades

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El Luo Han Guo (Siraitia grosvenorii), más conocido como fruto del monje, es una planta perenne que pertenece a la familia de las cucurbitáceas, el mismo grupo de plantas que los pepinos y las calabazas. Es originario del sur de China, donde se ha utilizado durante siglos en alimentos y remedios tradicionales. En los últimos años, ha atraído la atención de la ciencia moderna por su alto contenido en antioxidantes. Los antioxidantes son sustancias que ayudan a proteger las células del daño causado por moléculas inestables conocidas como radicales libres, vinculados al envejecimiento y a muchas enfermedades crónicas.

Hoy en día, es más conocido como un edulcorante natural sin calorías, pero las investigaciones demuestran que también contiene una amplia gama de compuestos bioactivos. Estos incluyen antioxidantes, metabolitos vegetales y aminoácidos que interactúan con importantes sistemas biológicos del organismo. A medida que los científicos continúan estudiando su composición química, el fruto del monje se perfila como algo más que un simple sustituto del azúcar, ofreciendo posibles beneficios nutricionales y para la salud gracias a su singular composición natural.

Ahora, en nuevos hallazgos publicados en Journal of the Science of Food and Agriculture, se documenta que los científicos han analizado en profundidad qué hace que esta fruta sea biológicamente activa. La investigación se centra en los compuestos químicos específicos del Luo Han Guo y cómo pueden contribuir a la salud.

Una de sus características más importantes es su abundancia de lo que los científicos llaman metabolitos secundarios. Estos son químicos vegetales naturales que no son necesarios para el crecimiento básico, pero que a menudo desempeñan un papel en la defensa, el color, el sabor y los efectos sobre la salud humana. En este caso, los investigadores se centraron en tres grupos principales: terpenoides (compuestos comunes en las plantas que pueden tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias), flavonoides (compuestos vegetales conocidos por su capacidad para neutralizar los radicales libres y favorecer la salud cardíaca y metabólica) y aminoácidos (componentes básicos de las proteínas, son esenciales para muchos procesos del organismo, como la reparación de tejidos y la función inmunitaria).

Cáscara y pulpa

Los científicos examinaron tanto la cáscara como la pulpa de cuatro variedades diferentes de Luo Han Guo. De esta manera, pudieron identificar dónde se concentran estos compuestos y cómo se comportan biológicamente.

Más allá de la simple identificación de estas sustancias, en el estudio se exploró cómo interactúan con los receptores antioxidantes y otras dianas biológicas. Los receptores son estructuras celulares que reciben señales químicas y desencadenan respuestas en el organismo. Estas interacciones influyen en diversas vías biológicas, que son procesos graduales que ayudan a regular funciones como la inflamación, el metabolismo y la protección celular.

Comprender estas vías ayuda a explicar por qué el fruto del monje puede tener propiedades beneficiosas para la salud más allá de su uso como edulcorante natural.

El futuro

Los investigadores han enfatizado que no todos los frutos del monje son químicamente idénticos. Diferentes variedades pueden contener diferentes niveles y combinaciones de compuestos activos. Como explicaron los autores en su trabajo: «Es crucial realizar una investigación exhaustiva sobre los perfiles metabólicos de alta resolución de las diferentes variedades de Luo Han Guo, lo que proporcionará información valiosa sobre las características nutricionales y de salud, así como sobre la idoneidad para la producción de los diversos recursos disponibles de esta planta».

Este tipo de mapeo químico detallado ayuda a los científicos a determinar qué variedades pueden ser las más adecuadas para productos alimenticios, suplementos u otros usos.