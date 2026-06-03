Quirónsalud refuerza su compromiso con el envejecimiento activo como Proveedor Médico Oficial del Desafío Santalucía Seniors Vietnam 2026

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Quirónsalud vuelve a ser Proveedor Médico Oficial de una nueva edición del Desafío Santalucía Seniors, consolidando su implicación con iniciativas que promueven el envejecimiento activo, la salud preventiva y la importancia del deporte a cualquier edad. Tras su participación en las ediciones de Perú 2024 y el Ártico 2025, en esta ocasión los cinco participantes seleccionados por la organización se enfrentarán a múltiples aventuras recorriendo Vietnam.

El próximo mes de septiembre, Pilar Sanguino, Quique Soler, José Puch, Julia Martínez y Pablo San José, de entre 65 y 80 años, procedentes de Madrid, Valencia y Burgos, vivirán una expedición única en un entorno de gran riqueza natural y cultural. Seleccionados por su fortaleza física, mental y espíritu de superación, los expedicionarios participarán en cuatro disciplinas principales diseñadas para poner a prueba la resistencia, la coordinación y el trabajo en equipo: trekking, atravesando montañas, arrozales en terrazas y selvas tropicales; ciclismo, recorriendo valles, aldeas y reservas naturales del norte del país; espeleología, con exploración de cuevas subterráneas, rápel y acampada en entornos técnicos; y paddle SUP, navegando ríos y paisajes naturales que combinan equilibrio y resistencia.

Evaluación médica integral previa al desafío

Antes del inicio de la expedición, los cinco participantes han superado un completo reconocimiento médico en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, que ha incluido analítica completa, ecocardiograma y prueba de esfuerzo para valorar su capacidad física y su estado cardiovascular, garantizando que afronten el reto en condiciones óptimas de seguridad.

“Estas pruebas son esenciales para comprobar que los participantes están preparados para afrontar un reto tan exigente como el recorrido previsto en Vietnam. Tras analizar los resultados de las pruebas realizadas, pensamos que los participantes están en condiciones de encarar el Desafío y que, un año más, demostrarán que la edad no es ningún límite a la hora de hacer deporte”, ha asegurado el Dr. Miguel Orejas, jefe asociado del Servicio de Cardiología y responsable del Área de Cardiología no Invasiva, que, junto a los también cardiólogos Rosa María de Rábago y Miguel Ángel Navas, y las enfermeras, Pilar Trujillo Fernández, Marta Hernán y Consuelo Ceballos asistieron los citados reconocimientos.

Asimismo, antes de emprender el Desafío los participantes recibirán una charla informativa impartida por las doctoras Almudena Fernández-Bravo, jefa asociada del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y coordinadora de su Unidad del Dolor, Terapias Regenerativas y Medicina Deportiva; y Bárbara Nasarre, especialista del mismo servicio, para conocer de primera mano las pautas necesarias y consejos de salud a tener en cuenta durante la expedición.

Compromiso de Quirónsalud con el deporte y la salud

Con esta colaboración, Quirónsalud reafirma su posición como referente en medicina deportiva y prevención de la salud, alineando su actividad con valores como la disciplina, la superación y la mejora continua.

El Grupo de salud es actualmente Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis, Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb), Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela, a través de Quirónprevención.

Asimismo, en los últimos años ha prestado asistencia médica en eventos deportivos de primer nivel como la Copa Davis, la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela o la San Silvestre Vallecana, entre otros.

Con su participación en el Desafío Santalucía Seniors, Quirónsalud refuerza su compromiso con una visión de la salud que integra prevención, rendimiento y calidad de vida, acompañando a personas que demuestran que la edad no es un límite para seguir superándose.