Palma contará con un nuevo campus universitario de Ciencias de la Salud con Medicina, Enfermería y Psicología en 2026

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha participado este miércoles en la presentación oficial del Centro Universitario Beato Luis Belda, una nueva institución académica adscrita a la Universidad CEU San Pablo que comenzará su actividad en Palma durante el curso 2026-2027 con una oferta centrada en las Ciencias de la Salud.

Durante el acto, Prohens defendió la coexistencia de la educación pública y privada en las Islas Baleares, subrayando que ambas forman parte del sistema educativo del archipiélago. La presidenta lamentó que, en un contexto marcado por la polarización, se intente contraponer ambos modelos educativos y reiteró que la Universitat de les Illes Balears (UIB) y los centros privados están llamados a convivir y complementarse.

Por su parte, la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, destacó el compromiso de la institución con el desarrollo académico, científico y social de Baleares. Según señaló, la llegada del nuevo centro ampliará las oportunidades formativas para los jóvenes baleares y contribuirá al crecimiento de la comunidad.

La actividad docente arrancará con los grados oficiales de Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología. En el caso del Grado en Medicina, el programa incorporará plazas bilingües a partir del tercer curso con el objetivo de potenciar la proyección internacional de los estudiantes.

La oferta académica se ampliará progresivamente. Para el curso 2027-2028 está prevista la incorporación de las titulaciones de Farmacia y Odontología, completando un proyecto universitario orientado a reforzar la formación de profesionales sanitarios y responder a las necesidades del sistema sanitario de Baleares.

El modelo educativo del centro apostará por una formación eminentemente práctica, basada en la experiencia en entornos reales, el desarrollo progresivo de competencias clínicas y el contacto temprano con el ámbito profesional.

El proyecto contempla además la creación de un campus biosanitario en Palma con capacidad para más de 2.000 estudiantes. Sus promotores lo definen como una iniciativa estratégica de largo plazo destinada a impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación sanitaria en las Islas Baleares.

Entre los objetivos de la nueva institución figura también la retención del talento joven en Baleares, ampliando la oferta educativa disponible y favoreciendo que los estudiantes puedan desarrollar su trayectoria profesional sin necesidad de desplazarse fuera del archipiélago.

Asimismo, el centro aspira a convertirse en un referente en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), promoviendo programas de doctorado, fortaleciendo la colaboración con profesionales en activo y estrechando vínculos con instituciones sanitarias de referencia.

Las instalaciones incluirán laboratorios especializados, un centro avanzado de simulación clínica, una clínica odontológica universitaria con vocación social y espacios docentes adaptados a metodologías innovadoras. El campus se ubicará en Son Serra Parera, cuya rehabilitación se llevará a cabo bajo criterios de sostenibilidad y aprovechamiento de infraestructuras existentes.

Adscrito a la Universidad CEU San Pablo, el Centro Universitario Beato Luis Belda desarrollará todas sus titulaciones bajo los estándares académicos y de calidad de una de las universidades privadas con mayor trayectoria en España.