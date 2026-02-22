Calendario de pagos de las pensiones en febrero: qué día van a cobrar los jubilados según su banco

El pago de las pensiones parece que ya está en marcha para millones de pensionistas este mes de febrero. Sabemos que cada mes, los bancos suelen adelantar hasta casi una semana el ingreso de las pensiones. Una costumbre que se lleva aplicando desde hace años, aunque lo normal era que se ingresara el último día del mes o el primero del mes siguiente. Sin embargo, y como decimos, ya hace tiempo que los bancos ingresan en torno al 24 o 25 del mes, aunque parece que ese adelanto va a ser mayor este mes de febrero dado que estamos ante el mes más corto del año, pero ¿cuándo exactamente?.

Este año se suma además otra cuestión que también influye en que los pensionistas estén atentos a cuándo cobrarán su pensión, ya que en febrero vuelve a aplicarse la revalorización aprobada a finales de diciembre, la misma que ya apareció en la nómina de enero. Recordemos que las pensiones contributivas suben un 2,7 %, las mínimas un 7 % y las no contributivas un 11,4 %. Son ajustes diferentes según el tipo de pensión, pero todos se reflejan ya en los importes actualizados que recibirán los beneficiarios. Además, conviene aclarar algo que suele generar confusión. El ingreso de febrero no es la pensión del mes anterior, sino un anticipo del mes siguiente. Como decimos, los bancos llevan años adelantando la prestación respecto al calendario oficial de la Seguridad Social y eso hace que muchos perciban la pensión varios días antes de que empiece realmente el periodo que corresponde. La administración envía la orden de pago a comienzos de mes y las entidades adelantan el ingreso por decisión propia, algo ya asumido como práctica habitual.

Cómo se organiza el pago de las pensiones en febrero

En la práctica, febrero no trae grandes sobresaltos. No coincide con festivos nacionales que puedan retrasar la operativa y, al caer el día 25 en miércoles, el calendario se mantiene estable. La referencia habitual sigue siendo el día 25, pero varias entidades optan por adelantar el pago unos días antes. Esto permite que los pensionistas dispongan del dinero antes del fin de semana, algo especialmente útil cuando las fechas coinciden con días no laborables.

Aun así, siempre existe la posibilidad de pequeñas incidencias internas en alguna entidad. No afectan al derecho al cobro ni a la cuantía, simplemente pueden retrasar la hora o el momento exacto en el que aparece el ingreso reflejado en la cuenta.

Qué bancos pagan primero en febrero

Aunque cada entidad establece su propio calendario, hay patrones que se repiten mes tras mes. En febrero de 2026, las primeras en realizar el ingreso vuelven a ser aquellas que tradicionalmente adelantan el pago más que el resto. De este modo, desde el viernes pasado, 20 de febrero, es normal que entidades como Bankinter, Caja de Ingenieros y Unicaja ya hayan hecho el ingreso de la pensión.

Y tras el fin de semana, mañana lunes 23 de febrero Banco Santander ingresará las pensiones a sus clientes pensionistas, mientras que es de esperar que el martes 24 de febrero sea el turno de Caixabank y el miércoles 25 de febrero el del resto de bancos, es decir: Abanca, ING, Kutxabank, Laboral Kutxa, BBVA, Cajamar, Banco Sabadell e Ibercaja.

Faltaría Pibank que por lo visto es el banco que más tarda en ingresar la pensión o que de hecho no la adelanta y hará el pago los primeros días del mes de marzo. De este modo, sus clientes recibirán el pago entre el lunes 2 y el martes 3 de marzo. En cuanto a entidades más pequeñas o con operativa digital también pueden adoptar este esquema, aunque suelen ser casos minoritarios.

Por qué algunos bancos adelantan la pensión y otros no

Aunque muchos pensionistas creen que el adelanto depende de la Seguridad Social, en realidad es una decisión de cada entidad bancaria. La administración remite la orden de pago a comienzos de mes, pero no exige que las entidades abonen el dinero en una fecha concreta. Cada banco, como parte de su estrategia comercial, decide si adelanta el pago o lo mantiene en la fecha estándar. Esta es una práctica que comenzó durante la pandemia y que como podemos ver, la mayoría de bancos ha mantenido suponiendo para muchos pensionistas un alivio por tener la pensión justo antes de que se acabe el mes.

Además, para el cliente no supone ningún coste ni implica ningún cambio en su derecho a cobrar. Simplemente adelanta la disponibilidad del dinero, lo que en meses cortos como febrero resulta especialmente útil para quienes organizan sus gastos con antelación.

¿Habrá retrasos este mes? Qué deben tener en cuenta los pensionistas

En principio, no. La ausencia de festivos en la última semana del mes reduce casi por completo la posibilidad de alteraciones. Aun así, como ocurre cada año, pueden producirse pequeños desajustes internos en alguna entidad. Suelen solucionarse en cuestión de horas y no afectan a la cuantía final del abono.

Los pensionistas que tengan domiciliados recibos importantes o pagos recurrentes deberían estar atentos, especialmente si su entidad es de las que paga más tarde o mantiene el ingreso para los primeros días de marzo.