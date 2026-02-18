El sistema de previsión social en España guarda mecanismos de protección que muchos ciudadanos desconocen. Aunque la pensión de orfandad se asocia habitualmente a menores de edad, la Seguridad Social ha confirmado que es posible cobrar esta prestación siendo mayor de 60 años.

Esta medida excepcional actúa como una red de seguridad para aquellos hijos que, debido a una situación de salud persistente desde su juventud, han dependido del sustento de sus padres. Te explicamos las condiciones y los requisitos que deben cumplir tanto el fallecido como el beneficiario.

Orfandad después de los 60: el requisito de la incapacidad previa

La clave para acceder a esta pensión superada la edad de jubilación reside en la salud del beneficiario. Según las directrices del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el requisito indispensable es que la persona huérfana tenga reconocida una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez.

Sin embargo, hay un matiz temporal crucial: esta situación de discapacidad debe haberse producido antes de cumplir los 21 años o mientras el hijo ya era beneficiario de la prestación por orfandad. Si se cumplen estas condiciones, el derecho a la pensión no caduca con la edad, sino que se mantiene de manera indefinida, garantizando que el huérfano no quede en desamparo económico tras la muerte de sus progenitores.

¿Qué condiciones debe cumplir el progenitor fallecido?

Para que el hijo mayor de 60 años pueda tramitar la ayuda, la Seguridad Social también analiza la trayectoria laboral del padre o madre fallecido. Los requisitos varían según la causa del deceso:

Muerte por accidente : si el fallecimiento fue por accidente de trabajo o enfermedad profesional, no se exige un periodo mínimo de cotización.

: si el fallecimiento fue por accidente de trabajo o enfermedad profesional, no se exige un periodo mínimo de cotización. Muerte por enfermedad común : si el progenitor estaba dado de alta, debe haber cotizado al menos 500 días dentro de los últimos 5 años.

: si el progenitor estaba dado de alta, debe haber cotizado al menos 500 días dentro de los últimos 5 años. Si ya era pensionista: en este caso, la base para calcular la ayuda será la cuantía de la pensión que el fallecido estuviera percibiendo en ese momento.

Cuantía y factores que determinan el cobro

El monto que recibirá el beneficiario depende directamente de la base reguladora del difunto. En situaciones de «orfandad absoluta» (cuando faltan ambos progenitores), la cuantía puede verse incrementada notablemente según los límites legales.

Para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) apruebe la solicitud, es obligatorio acreditar la incapacidad mediante informes médicos oficiales. Es importante saber que, aunque el reconocimiento formal de la invalidez llegue después del fallecimiento, la pensión de orfandad se concederá si se demuestra que la enfermedad o lesión ya existía en el momento requerido por la ley.