Hacienda lo confirma: la bajada de pensiones en España ya es oficial

La bajada de pensiones en España ya es oficial, Hacienda confirma una mala noticia que puede cambiarlo todo. Será el momento de apostar por una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede suponer un cambio significativo. Pensar en lo que nos está esperando en unas jornadas en las que cada detalle cuenta en estos días en los que todo puede ser posible. Es hora de empezar a pensar en un dinero que parece que se esfuma de una forma sorprendente.

Estos tiempos en los que todo ha sido posible, desde empezar a pensar en estos cambios que pueden acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. Será el momento de poner en marcha algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con algunos detalles que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Es hora de conocer cómo quedan las pensiones, uno de los elementos que puede verse afectados por unos cambios que pueden ser significativos. Con la mirada puesta a una serie de euros que parece que se esfumarán en estas pensiones en España.

Lo confirma Hacienda

Hacienda es la administración pública que nos ofrece algunas peculiaridades a la hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar con un dinero que parece que se esfuma por momentos. Tocará estar muy pendientes de algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más.

De una situación que, sin duda alguna, acabará convirtiéndose en la antesala de un cambio de tendencia que puede ser clave. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más.

Es hora de apostar claramente por un cambio en la bajada de las pensiones que puede ser clave para muchas familias. La realidad es que las pensiones son el elemento que mantiene a un colectivo que, con el aumento de todo, se ha convertido de los más vulnerables.

Sigue habiendo pensiones de 700 o 900 euros, por debajo de los mileuristas actuales, con lo cual condenan a las personas a intentar sobrevivir los últimos años de su vida, después de haber aportado mucho a unas arcas del estado que se vacían por momentos. Cada euro cuenta para unas pensiones que pueden ser escasas, pero Hacienda confirma que puede serlo mucho más.

La bajada de las pensiones en España ya es oficial

Antes que nada, en el inicio de año se produzco un incremento de las pensiones que viene determinado por ese IPC que cada año, o al menos, en estos últimos tiempos se nota más. El aumento de los precios ha sido considerable en estos años.

Pese al incremento del IPC, el IRPF puede jugar en contra de esas pensiones que pese a ser bajas, pueden verse afectadas por unos cambios que vamos a ver en las rentas. Sobre todo si: «Con efectos desde el 1 de enero de 2023, se califican como rendimientos del trabajo los obtenidos por las personas administradoras, gestoras o empleadas de las entidades de capital-riesgo y fondos a los que se refiere la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley del IRPF, o de sus entidades gestoras o entidades de su grupo, cuando deriven directa o indirectamente de participaciones, acciones u otros derechos, incluidas comisiones de éxito, que otorguen derechos económicos especiales en alguna de dichas entidades. Dichos rendimientos se integrarán en la base imponible por el 50 por 100 de su importe cuando se cumplan los requisitos fijados en dicho precepto».

Dependiendo del tipo de ingresos complementarios de que disponemos o de lo que se acaba cobrando a final de año, las consecuencias pueden ser terribles en estos días en los que cada elemento cuenta.

Los expertos de CaixaBank nos explican la forma en la que tributan unas pensiones que este año, pueden acabar siendo más bajas con este IRPF no sólo afecta a los complementos, sino también al propio computo de la pensión: «Por regla general, hay unas cantidades mínimas que siempre se descuentan en función de la cuantía de la pensión, por lo tanto, las pensiones más bajas, de hasta 12.000 euros anuales, estarán sujetas a una retención del 1 %. Si la pensión oscila entre los 12.001 y los 18.000 euros, la retención mínima aumentará al 2,61 %. Para aquellos con pensiones entre 18.001 y 24.000 euros, el porcentaje de retención mínimo será del 8,69 %. Las pensiones de entre 24.001 y 30.000 euros están sujetas a una retención mínima del 11,83 %, y para las que superen los 30.000 euros, la retención será de al menos el 15,59 %. Estos porcentajes que se descuentan de la pensión de jubilación son orientativos, ya que la retención final dependerá de los mínimos personales y familiares del pensionista».