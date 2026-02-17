Hacienda lo confirma: éstas son las fechas clave para la declaración de la renta 2026

El calendario fiscal nunca da tregua. Incluso estando tan solo en el mes de febrero, muchos contribuyentes ya empiezan a revisar papeles, recopilar extractos y tomar nota de lo que se les viene encima. La campaña de la declaración de la renta ya está marcada en el calendario y Hacienda ha querido despejar dudas cuanto antes, confirmando los plazos oficiales para declarar los ingresos obtenidos en 2025. Son fechas para hacer la declaración, que suelen ser las mismas todos los años, pero cada ejercicio tiene sus matices, y conviene repasarlas con calma.

La mayoría optará de nuevo por la vía telemática, aunque muchos prefieren el acompañamiento telefónico o la seguridad de acudir a una oficina. Sea cual sea la elección, lo importante este año no es sólo saber cuándo empieza la campaña o cuáles son las fechas para entregar la declaración, sino llegar a ella con la documentación revisada, porque los pequeños cambios introducidos en el IRPF pueden afectar más de lo que parece a simple vista. Por eso se hace necesario tenerlo todo antes de que empiece la campaña. La Administración recuerda que presentar fuera de plazo puede conllevar recargos, y a nadie le interesa cargar con un coste que se puede evitar simplemente apuntando unas fechas y preparando el terreno con un poco de antelación. Las oficinas volverán a llenarse en junio y la atención telefónica suele saturarse rápido, así que empezar a organizarse desde ya es, literalmente, ganar tiempo.

Fechas confirmadas por Hacienda para la declaración de la renta 2026

El arranque oficial será tras Semana Santa y, como ocurre siempre, la opción online abrirá el camino. De todos modos, tienes varias opciones así que estas son las fechas a tener en cuenta para presentar tu declaración:

Del 8 de abril al 30 de junio de 2026: presentación por internet de Renta y Patrimonio 2025.

de Renta y Patrimonio 2025. Del 6 de mayo al 30 de junio de 2026: asistencia telefónica con cita previa, que podrá pedirse del 29 de abril al 29 de junio.

con cita previa, que podrá pedirse del 29 de abril al 29 de junio. Del 1 de junio al 30 de junio de 2026: atención presencial en oficinas, también con cita previa, que se abrirá del 29 de mayo al 29 de junio.

La propia Agencia Tributaria recuerda que las citas podrán gestionarse desde la sede electrónica o en los teléfonos 91 553 00 71 y 901 22 33 44. En la campaña anterior se superaron los 15,6 millones de declaraciones con devolución, pero unas 400.000 seguían pendientes de cobrar a finales de año, una cifra que sirve de recordatorio de la magnitud del proceso.

Novedades a tener en cuenta en la campaña de 2026

Al margen de las fechas, la declaración de este año viene acompañada de varios elementos que conviene revisar con calma. Se mantiene la obligación de declarar para quienes superen 22.000 euros anuales de un solo pagador, y también para aquellos que, teniendo varios pagadores, hayan percibido 15.876 euros o más y el segundo pagador haya superado los 2.500 euros. Este punto sigue generando dudas cada año y es recomendable revisarlo para no llevarse sorpresas.

En la parte tributaria, se mantiene la imputación de rentas inmobiliarias para viviendas no arrendadas, un aspecto que a menudo pasa desapercibido y acaba alterando el resultado de la declaración. También siguen exentas las ayudas por daños personales vinculados a los incendios del pasado verano, una medida que afecta a miles de familias en zonas especialmente castigadas. A todo ello se suman deducciones prorrogadas que este ejercicio continúan aplicándose, evitando cambios bruscos y permitiendo cierta estabilidad a quienes dependen de ellas para suavizar la factura del IRPF.

Otro aspecto que merece atención este año es el comportamiento del borrador automático, que cada campaña incorpora mejoras pero sigue sin reflejar todas las situaciones particulares. Es habitual que ciertos datos no aparezcan: gastos deducibles, actualizaciones del catastro, ayudas municipales o movimientos bancarios que cambian la tributación sin que el contribuyente sea consciente. En ocasiones, basta un detalle para que el resultado varíe de forma notable. Por eso, antes de confirmar el borrador, conviene comprobarlo con detenimiento, aunque a primera vista parezca correcto.

También es importante tener en cuenta que 2025 fue un año marcado por episodios meteorológicos y situaciones excepcionales que generaron ayudas de distinta naturaleza. Algunas son exentas, otras tributan de forma parcial y otras dependen de resoluciones específicas. Este tipo de matices hace que muchas familias enfrenten la declaración con cierta incertidumbre. A esto se suma la continuidad de deducciones que llevan años aplicándose, ya sea por vivienda, por descendientes, por determinados gastos, y que a menudo pasan inadvertidas hasta que se revisan con calma. En conjunto, la campaña de 2026 no introduce grandes giros, pero sí suficientes detalles como para justificar un repaso minucioso. Tomarse unos minutos para cruzar información, revisar recibos y actualizar datos personales suele ser la diferencia entre una declaración equilibrada y un error que obligue a rectificar meses después.

En definitiva, la campaña no trae un giro radical, pero sí ajustes que pueden modificar la declaración de muchos perfiles: propietarios de segundas viviendas, contribuyentes que recibieron ayudas excepcionales, o personas que dependen de deducciones autonómicas o estatales. Un repaso al borrador, incluso aunque parezca correcto, puede evitar errores costosos. Y hacerlo con tiempo, aprovechando la apertura online en abril, suele ser la manera más eficaz de evitar prisas en los últimos días de junio.