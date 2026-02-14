Te van a pagar por ir al dentista: Hacienda lo confirma y ya es oficial

Hacienda lo confirma y ya es oficial, te van a pagar una cantidad de dinero por ir al dentista. La salud de nuestra boca es más importante de lo que parece, de ella depende el curso de nuestro cuerpo. Por lo que, hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Por lo que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en mente. La realidad es que en la salud no puede haber como obstáculo un problema que se basa en un dinero que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante.

El dinero acaba siendo un elemento que nos afecta a la hora de ir al dentista. No es una actividad barata, aunque forma parte de la salud básica. Lo que nadie hubiera podido imaginar que es Hacienda nos pagará por ir al dentista. No es que cuide nuestra salud, sino que nos permite descontar una buena cantidad de dinero con ello.

Lo confirma Hacienda y ya es oficial

Te van a pagar por ir al dentista

Es importante conocer esta nueva norma. Puedes desgravarte de Hacienda y hará más fácil una dolorosa y cara visita al dentista.

Tal y como nos explican los expertos de Getquipu hay unas comunidades autónomas que hacen deducibles lo gastos del dentista, un dinero que vuelve a nuestras manos con un tope de 800 euros.

Canarias. Permite deducir hasta el 12% de los gastos abonados para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y de salud dental. Hasta un máximo de 600 euros en tributación individual, 700 euros si se trata de una persona con discapacidad igual o superior al 65%. En tributación conjunta el límite es de 840 euros al año, que ascienden a 940 euros si el contribuyente tiene una discapacidad igual o superior al 65%. Siempre y cuando la base imponible general y la base imponible del ahorro no superen los 42.900 euros en tributación individual y los 57.200 euros en tributación conjunta.

Cantabria. Esta comunidad autónoma permite deducir el 10% de los honorarios abonados a profesionales por servicios sanitarios y de salud dental. Hasta un máximo de 500 euros en tributación individual y 700 en conjunta. Siempre y cuando la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro no supere los 22.946 euros en tributación individual o los 31.485 euros en tributación conjunta.

Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana se permite una deducción del 30% de los gastos en tratamientos bucodentales que no tengan una finalidad puramente estética. El límite máximo de la deducción es de 150 euros por contribuyente. Los requisitos de renta son que la suma de la base liquidable general y del ahorro no supere los 32.000 euros en tributación individual o los 48.000 euros en tributación conjunta. Solo en estos casos los gastos de dentista son deducibles, para el resto de los contribuyentes no es posible aplicar la deducción. Por tanto, hay que abstenerse de llevarla a cabo si no se reside en estas comunidades para no tener problemas con Hacienda.

Un cambio de tendencia que puede extenderse a más comunidades, siendo un ejemplo que hace que más personas puedan disfrutar este cambio en la manera de aplicar una importante reducción en la renta ante un gasto que ayuda a mantener la salud.