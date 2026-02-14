El Gobierno ha confirmado la ampliación de la de la actual deducción por rendimientos del trabajo en el IRPF para quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La decisión llega tras anunciarse la subida del salario mínimo hasta los 1.221 euros mensuales (17.094 euros brutos anuales en 14 pagos), lo que supone un incremento del 3,1% respecto al año anterior. Según los cálculos realizados por Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, la nueva deducción podría alcanzar los 592,68 euros anuales.

Hasta ahora, la deducción máxima era de 340 euros para los contribuyentes con ingresos iguales o inferiores al SMI. Sin embargo, con la subida acordada para 2026, esa rebaja fiscal se quedaba corta para evitar que la mejora salarial quedara neutralizada por la tributación. Durante el año, los trabajadores tributarán non normalidad a través de las retenciones practicadas por las empresas. Posteriormente, al presentar en 2027 la declaración de la Renta correspondiente el ejercicio 2026, recibirán la devolución correspondiente.

Una deducción que rozará los 600 euros

El Gobierno ha planteado una subida del Salario Mínimo SMI del 3,1% para 2026, lo que situaría la cuantía en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, es decir, 17.094 euros brutos al año. La subida que finalmente se acuerde con sindicatos y patronal tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. Mientras se concreta el acuerdo definitivo, el SMI vigente en 2025 se sitúa en 16.576 euros anuales en 14 pagas, lo que equivale a 1.184 euros brutos mensuales. En el caso de las personas empleadas de hogar, el salario mínimo por hora está fijado en 8,87 euros.

La actualización del SMI hasta los 17.094 euros brutos anuales responde al compromiso del Gobierno de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio, en línea con la Carta Social Europea. Sin embargo, para que el aumento del sueldo no se diluya en impuestos, es necesario realizar una serie de ajustes fiscales, y esto es precisamente lo que ha hecho el Ejecutivo reforzando la deducción en el IRPF.

Este mecanismo ya se aplicó el año anterior, cuando los perceptores del SMI empezaron a pagar IRPF por primera vez. Aquella decisión generó tensiones internas en el Gobierno, especialmente entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Hacienda. Finalmente, se optó por devolver lo abonado mediante una deducción compensatoria. Ahora, para evitar que se repita ese conflicto, la adaptación fiscal se aprobará en paralelo a la subida salarial.

¿Quiénes podrán beneficiarse?

La deducción ampliada estará dirigida a los contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 17.256 euros anuales, siempre que procedan de una relación laboral o estatutaria.

Además, deberán cumplir un requisito clave: no tener otras rentas superiores a 6.500 euros al año, excluyendo las rentas exentas. La medida afectará especialmente a trabajadores solteros sin hijos, quienes el año pasado empezaron a tributar por primera vez al no poder aplicar deducciones familiares. Según cálculos internos del Ejecutivo, el coste para las arcas públicas rondará los 200 millones de euros anuales.

Una de las ventajas del sistema es que la deducción se aplicará automáticamente en el borrador de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2026, que se presentará en 2027. Por lo tanto, los trabajadores no tendrán que realizar trámites adicionales.

La subida del SMI también tiene implicaciones en la obligación de presentar la declaración de la Renta. En líneas generales, quienes tengan un solo pagador no estarán obligados a declarar si sus ingresos no superan los 22.000 euros anuales. Sin embargo, en el caso de tener dos pagadores, el límite baja a 15.876 euros.

Calendario Renta 2025-2026

La campaña de la Renta 2025 arrancará el 8 de abril de 2026, fecha en la que se comenzará el plazo para presentar las declaraciones por Internet. Desde ese día y hasta el 30 de junio de 2026, los contribuyentes podrán confeccionar y enviar su declaración de la Renta y Patrimonio 2025 a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria.

Quienes prefieran realizar el trámite por teléfono podrán solicitar cita previa a partir del 29 de abril y hasta el 29 de junio. El servicio de confección telefónica de la declaración estará disponible desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026. Para la atención presencial en oficinas, la solicitud de cita previa comenzará el 29 de mayo y podrá pedirse hasta el 29 de junio. La atención por parte de funcionarios y empleados públicos estará operativa desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026.

Asimismo, el 25 de junio será el último día para presentar declaraciones con resultado a ingresar cuando se opte por la domiciliación bancaria. La cita previa se podrá concertar por internet, en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, o por teléfono llamando al servicio automático (91 535 73 26 / 901 12 12 24) o al servicio de cita para Renta (91 553 00 71 / 901 22 33 44).

La Agencia Tributaria ha activado Renta Web Open, un simulador que permite calcular de forma anticipada si la declaración de la Renta 2025 saldrá a pagar o a devolver. No requiere identificación y ofrece un resultado orientativo, aunque no es válido para su presentación oficial.