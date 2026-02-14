Hacienda lo hace oficial: confirma el calendario de la Declaración de la Renta 2026 y hay que darse prisa

El año prácticamente acaba de empezar, pero lo cierto es que una de las primeras cosas en las que pensamos al estrenar el año, son las obligaciones fiscales. De este modo, y con enero todavía reciente, millones de contribuyentes ya tienen una fecha marcada en rojo en el calendario: el inicio de la campaña de la Renta 2026. Y aunque aún falten unos meses, la Agencia Tributaria ha despejado dudas y ha confirmado oficialmente las fechas clave para presentar la declaración, un trámite que este año vuelve a llegar con novedades y plazos muy ajustados así que toma nota porque este es el calendario de la declaración de la Renta para este año.

En esta campaña se tributará por los ingresos y rendimientos obtenidos durante todo 2025. Como es habitual, cada contribuyente podrá escoger cómo presentar su declaración, por internet, por teléfono o de forma presencial, pero no todas las opciones se abren a la vez. Los plazos varían según el método elegido y conviene tenerlos claro todo el calendario de la campaña de la declaración de la renta, para evitar prisas de última hora o sanciones innecesarias. Mientras tanto, quienes están obligados a declarar deben prestar especial atención a los cambios tributarios anunciados para este ejercicio. Pequeñas modificaciones, exenciones recientes y deducciones prorrogadas pueden afectar al resultado final si no se revisan a tiempo.

El calendario de la Declaración de la Renta 2026

Como en campañas anteriores, deben presentar la Renta aquellas personas que hayan cobrado más de 22.000 euros anuales procedentes de un único pagador. En el caso de tener dos o más pagadores, el umbral baja: es obligatorio declarar si se han ingresado más de 15.876 euros y el segundo pagador supera los 2.500 euros al año. Es un detalle que muchos contribuyentes pasan por alto y que puede derivar en errores o sanciones.

Además de estas obligaciones generales, este año conviene tener en cuenta varias novedades fiscales. Entre ellas, la imputación de rentas inmobiliarias y la confirmación de que determinadas ayudas por daños personales, como las vinculadas a los incendios forestales del verano pasado, están exentas. También se mantienen algunas deducciones prorrogadas para esta declaración.

Hacienda confirma oficialmente las fechas clave

Aunque la campaña arranca después de Semana Santa, Hacienda recuerda que no presentar la declaración a tiempo puede acarrear recargos o sanciones. Por eso, quien necesite recopilar documentación específica debería empezar cuanto antes.

Estas son las fechas oficiales para la Renta 2026:

Presentación por internet: del 8 de abril al 30 de junio de 2026

A través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria , los contribuyentes podrán consultar, corregir y presentar su borrador desde el 8 de abril. Este suele ser el método más rápido y flexible.

, los contribuyentes podrán consultar, corregir y presentar su borrador Este suele ser el método más rápido y flexible. Presentación por teléfono: del 6 de mayo al 30 de junio de 2026. Hacienda confeccionará la declaración por teléfono a quienes lo soliciten. Para ello habrá que pedir cita previa entre el 29 de abril y el 29 de junio.

Hacienda confeccionará la declaración por teléfono a quienes lo soliciten. Para ello habrá que pedir Presentación presencial: del 1 de junio al 30 de junio de 2026 Quien prefiera acudir a una oficina deberá esperar hasta junio. La cita previa podrá solicitarse desde el 29 de mayo y hasta el 29 de junio. Las citas podrán pedirse por internet o llamando a los teléfonos oficiales 91 553 00 71 y 901 22 33 44.

Quien prefiera acudir a una oficina deberá esperar hasta junio. La cita previa podrá solicitarse desde el 29 de mayo y hasta el 29 de junio. Las citas podrán pedirse por internet o llamando a los teléfonos oficiales 91 553 00 71 y 901 22 33 44. En todos los casos, la fecha límite para presentar la declaración será el 30 de junio.

Una campaña marcada por las prisas y por el volumen de devoluciones pendientes

Si miramos cómo terminó la última campaña, se entiende por qué conviene no dejar este trámite para el final. Hacienda cerró el ejercicio con más de trece mil millones de euros ya devueltos y millones de contribuyentes con el dinero en su cuenta. Aun así, quedaron cientos de miles a la espera del ingreso, algo que suele ocurrir cuando las revisiones requieren más tiempo o cuando los datos del borrador no cuadran con la información disponible.

Ese desfase es el mejor recordatorio de que una declaración revisada con calma evita problemas después. Cualquier cambio de trabajo, una deducción nueva o simplemente una cifra mal trasladada puede retrasar la devolución semanas. Y aunque cada campaña tiene sus particularidades, hay un consejo que nunca falla y es que cuanto antes se repasen los datos, menos sorpresas aparecerán al final.

Una campaña que exige estar muy atento

En definitiva, la declaración de la Renta 2026 llega con un calendario claro y con la advertencia de siempre y es que conviene prepararla con tiempo. Entre las novedades fiscales, los diferentes métodos de presentación y los plazos escalonados, dejarlo para el final puede convertirse en un problema innecesario. Este año, más que nunca, la rapidez y la organización serán clave para evitar errores y sorpresas. Y aunque aún falten algunos meses, la cuenta atrás ya ha empezado así que marca el mes de abril, y en especial el final de la Semana Santa para presentar tu declaración ya sea de forma online, por teléfono o presencial. Recuerda que para estas dos últimas opciones es importante pedir cita previa.