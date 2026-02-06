Buenas noticias para el bolsillo de miles de contribuyentes. Hacienda ha confirmado que las visitas al dentista no solo mejoran tu salud, sino que también pueden reducir tu factura fiscal este año. Gracias a las deducciones autonómicas, quienes residan en determinadas comunidades podrán recuperar parte de la inversión realizada en tratamientos odontológicos al realizar la declaración de la Renta.

Un respiro para el bolsillo: hasta 840 euros de ahorro

La salud dental es una de las asignaturas pendientes de la sanidad pública y suele suponer un desembolso importante para las familias. Conscientes de ello, varias comunidades autónomas han implementado deducciones en el tramo autonómico del IRPF.

Hacienda permite ahora que los ciudadanos de Canarias y Cantabria encabecen esta lista de beneficiarios. En estas regiones, el ahorro puede llegar a ser muy significativo:

En Cantabria : la deducción alcanza el 15% de los gastos médicos y odontológicos, con un tope de hasta 840 euros si se cumplen ciertos requisitos de renta.

: la deducción alcanza el y odontológicos, con un tope de si se cumplen ciertos requisitos de renta. En Canarias: el mecanismo es similar, permitiendo desgravarse gastos por servicios sanitarios, incluyendo al dentista, para aliviar la carga económica de los hogares.

Requisitos para solicitar la deducción

No basta con haber ido a una revisión; para que Hacienda valide este descuento, es fundamental cumplir con una serie de condiciones que eviten problemas en futuras inspecciones:

Justificantes bancarios: el pago debe haberse realizado obligatoriamente mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria o cheque. Hacienda no acepta pagos en efectivo para estas deducciones. Factura reglamentaria: es imprescindible conservar la factura original donde aparezca claramente el concepto del tratamiento y los datos del profesional colegiado. Límites de renta: estas ayudas suelen estar destinadas a rentas medias y bajas. Es vital revisar el borrador para confirmar que no se superan los topes de ingresos anuales fijados por cada comunidad.

Esta medida no solo busca incentivar el cuidado de la salud bucodental, sino también aflorar la economía sumergida en un sector donde el pago con tarjeta se ha vuelto el mejor aliado del contribuyente frente al yugo de Hacienda.