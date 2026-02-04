Adiós al límite de 3.000 euros: Hacienda confirma el cambio de 180º en los bancos

Hasta ahora, con los cobros con tarjeta había una regla que muchos autónomos conocían, aunque no siempre supieran explicarla de forma clara. Nos referimos al famoso límite de los 3.000 euros. Ese umbral era, en la práctica, el punto a partir del cual los bancos tenían que comunicar a Hacienda el volumen de cobros con tarjeta de un negocio. Sin embargo a partir de 2026, ese límite desaparece de modo que es importante saber qué ocurre y cómo afecta también a particulares.

La Agencia Tributaria ha cambiado el sistema y lo hace de una manera bastante directa ya que desde el pasado 1 de enero de 2026, las entidades financieras y de pago tienen que informar de los cobros digitales de empresarios y autónomos sin importar la cantidad. Da igual si hablamos de una venta de 4 euros o de 400. Lo que cambia es que ya no hay un límite de 3.000 euros que deje operaciones fuera. Esto no significa que por pagar con tarjeta te vayan a inspeccionar, pero sí que Hacienda va a disponer de una foto mucho más completa y, sobre todo, más continua. Antes esa información llegaba con cuentagotas. Ahora se refuerza el control, y lo que antes podía pasar desapercibido por volumen, ya no lo hará por sistema.

Hacienda elimina el límite de los 3.000 euros

El cambio está recogido en el Real Decreto 253/2025, publicado en abril del año pasado, y toca de lleno las obligaciones de información de la banca. Hasta ahora, el esquema era sencillo: si el total anual de cobros con tarjeta superaba el límite de los 3.000 euros, el banco tenía que reportarlo. Si no, no entraba en esa obligación concreta. Desde 2026, esa frontera ha quedado borrada.

La propia Administración explica el porqué y tiene que ver con eliminar el umbral evita que se pierda información que puede ser relevante y permite cruzar datos con más precisión. Es decir, que si un negocio cobra de forma habitual por tarjeta, Bizum u otros sistemas móviles, esos movimientos quedan registrados y Hacienda podrá comprobar si encajan con lo que se declara en IVA o en IRPF.

De información anual a control mensual

Además, el cambio no se queda sólo en sin límite. También cambia el ritmo al que se informa. Lo que antes se mandaba de forma anual, pasa a enviarse de forma mensual. Es decir, Hacienda no tendrá que esperar casi un año para ver el volumen de cobros, sino que recibirá esa información mes a mes. Los primeros envíos están previstos para febrero de 2026, con los datos de enero.

Este cambio permite a Hacienda disponer de información mucho más actualizada sobre la actividad económica. Lo que antes se conocía con meses de retraso pasará a estar disponible casi en tiempo real, al menos en términos administrativos. Para la Agencia Tributaria, esto facilita detectar antes posibles incoherencias, como negocios que reciben cobros de forma habitual pero no presentan declaraciones trimestrales o declaran ingresos muy por debajo de su actividad real.

Qué cobros tendrán que comunicar los bancos

La obligación no se limita únicamente a los pagos con tarjeta bancaria tradicional. Las entidades financieras y de pago deberán informar también de otros sistemas de cobro digital, como Bizum y plataformas de pago móvil similares.

En la práctica, cualquier cobro recibido por un profesional a través de medios electrónicos quedará reflejado en los informes mensuales que los bancos remitirán a Hacienda. Incluso operaciones de importe muy reducido formarán parte de ese flujo de información. Este punto marca una diferencia clara con el sistema anterior, en el que muchos pequeños cobros quedaban fuera del radar si no se alcanzaba el umbral anual establecido.

Impacto directo en autónomos y pequeños negocios

Para autónomos, comercios y empresas, el cambio implica un mayor nivel de trazabilidad de sus ingresos. Cada cobro digital quedará registrado y podrá ser contrastado con las declaraciones de IVA, IRPF o Impuesto sobre Sociedades.

Esto no supone, por sí mismo, un aumento automático de inspecciones, pero sí reduce el margen para discrepancias entre lo cobrado y lo declarado. La Agencia Tributaria contará con una información mucho más precisa de la actividad real de cada negocio. Y en la práctica, se refuerza la necesidad de llevar una contabilidad ordenada y coherente, especialmente en sectores donde los pagos electrónicos se han generalizado incluso para importes muy pequeños.

Qué pasa con los particulares

El control no es igual para los particulares. En su caso, Hacienda seguirá recibiendo información sobre movimientos con tarjeta de forma anual y sólo cuando el volumen total de operaciones supere los 25.000 euros al año.

De este modo, la supervisión se centra en aquellas tarjetas que pueden tener mayor impacto tributario, mientras que los usos cotidianos de menor volumen quedan fuera de un control tan exhaustivo. De este modo, la diferencia de trato refleja que el foco principal de la reforma está en la actividad económica profesional y no en el consumo ordinario de los ciudadanos.