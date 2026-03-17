Drama en una peluquería de Palma: un caniche toy de más de 3.000 euros se escapa y sus dueños lo buscan

La tranquilidad de una peluquería canina en la zona del Pueblo Español de la capital balear se vio alterada en la mañana de este martes cuando Roma, un caniche toy valorado en más de 3.000 euros, logró escaparse justo cuando iba a ser arreglado.

Los dueños del pequeño perro, visiblemente angustiados, relataron que llevaron a Roma alrededor de las 8:30 de la mañana para un corte de pelo habitual. Sin embargo, al parecer, el animal no se mostró muy cooperativo durante la sesión y logró huir de la peluquería, iniciando así un intenso despliegue de búsqueda.

«Estamos desesperados, no sabemos por dónde pudo haber salido», comentó uno de los dueños, quien de inmediato comenzó a recorrer las calles cercanas. También han colocado carteles en distintos puntos de Palma y han hecho un llamado a la colaboración ciudadana para localizar a Roma.

El caniche es pequeño, de pelo rizado color marrón rojizo, y se caracteriza por ser muy cariñoso. Los dueños insisten en que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique de inmediato al teléfono 639 465 145 o contacte directamente con la Policía Local de Palma.

Las autoridades locales recuerdan la importancia de mantener a las mascotas controladas en lugares públicos, especialmente en situaciones de estrés, como visitas a peluquerías o clínicas veterinarias. Mientras tanto, vecinos y amantes de los animales se han volcado en redes sociales y calles de la zona en busca de Roma, con la esperanza de que pronto pueda reunirse con sus dueños.

El incidente ha generado un leve revuelo en la comunidad local, demostrando que incluso un perro pequeño puede convertirse en protagonista de un auténtico drama urbano cuando se trata de su seguridad y bienestar.