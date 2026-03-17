El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía casi un 4% a las 8.10 horas y cotizaba por encima de los 104 dólares antes de que abrieran las Bolsas en Europa, y se situaba muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por otro lado, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía casi un 5%, hasta los 96,95 dólares por barril.

Así, este martes, 17 de marzo, el precio del Brent ha llegado a cotizar al borde de los 105 dólares, después de cerrar este lunes algo por encima de los 100 dólares.

Mientras que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidió la semana pasada liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor de su historia, para contribuir a reducir las tensiones en los precios del petróleo. En este contexto, Estados Unidos participará con la liberación de 172 millones de barriles. A finales de esta semana comenzarán a llegar al mercado los primeros 86 millones de barriles de crudo que liberará Estados Unidos de su reserva estratégica.

Los precios del petróleo tienen un comportamiento muy volátil

De igual forma, los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil (hace una semana el Brent llegó a tocar los 119 dólares), se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado y por los problemas en el estrecho de Ormuz, donde han sido atacados varios barcos petroleros desde que empezó la ofensiva.

Hay que destacar que el estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

En concreto, la casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.

Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que los países de la OTAN enfrentan «muy mal futuro» si no ayudan a Washington a recuperar el tránsito en el paso marítimo bloqueado por Irán.

Sin embargo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han descartado enviar fragatas para tratar de reabrir el estrecho de Ormuz, aunque sí han resaltado la importancia de permitir el tránsito de barcos.

Los jefes diplomáticos de los Veintisiete no ven viable enviar buques europeos para forzar la reapertura del paso marítimo y han apostado por la prudencia y la vía diplomática, al tiempo que han mostrado escepticismo ante la posibilidad de ampliar el mandato de la misión naval europea Aspides al estrecho de Ormuz.