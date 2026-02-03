Hacienda niega un robo de datos en el Ministerio: «No hay rastro de ningún ciberataque»
Los responsables de ciberseguridad "seguirán monitorizando la situación y vigilando los sistemas"
Falsa alarma. El Ministerio de Hacienda asegura que «tras realizar las comprobaciones y revisiones pertinentes a través de las unidades de ciberseguridad de los distintos departamentos» no se ha encontrado «rastro de ningún ciberataque» que haya provocado un robo de datos o un acceso no deseado a sus sistemas como se alertó este lunes.
Sin embargo, después de que la banda de hackers conocida como HaciendaSec se jactara de haber llevado a cabo un ataque masivo al sistema informático del Ministerio, los de María Jesús Montero advierten que los responsables de ciberseguridad del Gobierno «seguirán monitorizando la situación y vigilando los sistemas de cara a eventuales situaciones futuras» que pudieran producirse.
Ayer mismo este medio recogía cómo los delincuentes habían amenazado con vender los datos personales y financieros de 47,3 millones de españoles que podrían quedar en manos de estafadores y chantajistas. Pese a ello el departamento de Montero negaba que hubiera sido hackeado.
Los ciberdelincuentes que presumieron del robo a Hacienda habrían estado ofreciendo a la venta en la Dark Web una base de datos donde incluían números de DNI o NIF, nombres completos, direcciones residenciales, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, datos bancarios IBAN.