España afronta cambios significativos en el IRPF. Los contribuyentes españoles deberán adaptarse a importantes modificaciones en su declaración de la renta a partir de 2026. El Gobierno ha anunciado una reforma del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) que incluye la creación de nuevos tramos fiscales, con el objetivo de equilibrar la recaudación y aliviar la carga tributaria sobre las rentas medias y bajas. La reforma del IRPF 2026 llega con sorpresa: Hacienda mueve los tramos y prepara un sablazo mensual que afectará a todos los sueldos.

Esta reforma no solo afecta a la declaración anual de la renta, sino que tiene un impacto directo en la nómina mensual, ya que ajusta automáticamente las retenciones aplicadas sobre los sueldos de todos los trabajadores.

Cómo afectará a los contribuyentes

Rentas bajas y medias : podrán beneficiarse de una reducción de la presión fiscal, aunque el ajuste exacto dependerá del nuevo tramo en que se encuadre cada salario.

: podrán beneficiarse de una reducción de la presión fiscal, aunque el ajuste exacto dependerá del nuevo tramo en que se encuadre cada salario. Rentas altas : verán incrementos en las retenciones mensuales, lo que se traducirá en menos dinero disponible cada mes.

: verán incrementos en las retenciones mensuales, lo que se traducirá en menos dinero disponible cada mes. Declaración anual: la modificación de los tramos puede cambiar el resultado final, aumentando o reduciendo la cantidad a devolver o a pagar en función de la nómina mensual y las deducciones aplicadas.

Retenciones: el impacto directo en tu nómina

A partir de 2026, Hacienda actualizará las tablas de retención del IRPF, de manera que los ajustes se reflejarán automáticamente en los ingresos mensuales. Esto significa que muchos trabajadores verán un cambio inmediato en lo que cobran cada mes, incluso antes de presentar su declaración anual.

Beneficiarios: principalmente quienes se encuentren en los tramos medios-bajos, que podrán notar un aumento en su salario neto mensual.

Afectados: trabajadores de rentas más altas, que verán una retención adicional para compensar la recaudación del Estado.

Lo que deben hacer los contribuyentes

Revisar su nómina tras la entrada en vigor de la reforma.

Consultar las nuevas tablas de retención del IRPF publicadas por Hacienda.

Ajustar si es necesario las deducciones aplicables para evitar sorpresas en la declaración anual.

La reforma del IRPF 2026 busca modernizar y equilibrar el sistema fiscal, pero también supone un cambio significativo en la gestión mensual de los ingresos de los españoles, que deberán estar atentos para adaptarse a los nuevos tramos y retenciones.

Resumen de los cambios en los tramos del IRPF 2026

A partir de 2026, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en España contará con nuevos tramos fiscales, modificando los porcentajes aplicables sobre la base imponible y afectando tanto a la nómina mensual como a la declaración anual.

¿Qué significa cada tramo?

Aquí se explica qué significa cada tramo:

Primer tramo (hasta 15.000 € – 18%)

Beneficia a los contribuyentes con rentas más bajas, reduciendo la presión fiscal y aumentando ligeramente el salario neto mensual.

Segundo tramo (15.001 – 28.000 € – 21%)

Rentas bajas-medias, con una tributación moderada que busca aliviar la carga frente al esquema anterior.

Tercer tramo (28.001 – 45.000 € – 25%)

Rentas medias, con un ajuste que mantiene el equilibrio entre recaudación estatal y capacidad adquisitiva.

Cuarto tramo (45.001 – 65.000 € – 30%)

Rentas medias-altas, que verán un incremento gradual de retención en nómina mensual.

Quinto tramo (65.001 – 120.000 € – 37%)

Rentas altas, con un aumento más notable en retenciones, reduciendo el dinero disponible cada mes.

Sexto tramo (más de 120.000 € – 47%)

Rentas muy altas, el tipo máximo se mantiene en un nivel elevado para garantizar la progresividad del impuesto.