Palo de la Seguridad Social confirmado: el aviso de la sobre las pensiones que afecta a estos jubilados

La Seguridad Social ha mandado un mensaje a los jubilados por el famoso complemento a mínimos, que es una ayuda para los pensionistas que no lleguen a las mínimas establecidas por el Gobierno para este 2026. Desde el 1 de enero han entrado en vigor unos nuevos requisitos que los beneficiarios de una pensión contributiva tendrán que cumplir para poder llegar a estas cantidades. Consulta en este artículo todo lo que dice la Seguridad Social sobre el complemento a mínimos y cómo afecta a los jubilados que reciban la pensión de viudedad.

El Real Decreto-ley 3/2026 oficializó el pasado mes de enero la subida de las pensiones en 2026 a razón de un 2,7% para las contributivas, más de un 7% para las pensiones mínimas y un 11,4% para las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Este incremento en más de 10 millones de pensiones ha hecho que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunciara a finales de enero un gasto récord de 14.250,7 millones de euros en pensiones, un 6,09% más que en igual mes de 2024.

De los 10,4 millones de pensiones que se repartieron, 1,5 fueron destinadas a las pensiones de viudedad. Según informó la Seguridad Social recientemente, 564.012 de estas pensiones necesitan el complemento a mínimos para llegar al umbral fijado por el Gobierno para este año 2026. Dicho en grosso modo, el complemento a mínimos es una ayuda del Estado destinada a las personas que, cumpliendo con los requisitos para acceder a una pensión contributiva, no llegan al mínimo fijado por el Gobierno.

El aviso de la Seguridad Social a los jubilados

Uno de los grupos de pensionistas que más afecta esta situación son los beneficiarios de una pensión de viudedad. Las pensiones mínimas fijadas por la Seguridad Social para un pensionista que reciba esta prestación son de 17.692,40 euros anuales para los que tengan cargas familiares y de 13.106,80 euros para los que tengan más de 65 años o una discapacidad igual o superior al 65%.

Las pensiones mínimas de viudedad establecidas en 2026 para las personas de entre 60 y 64 años son de 12.262,60 euros al año y para los menores de 60 años sin cargas familiares es de 9.931,60 euros, que equivale a 709,40 euros al mes.

Los beneficiarios de una pensión de viudedad que no lleguen a estos mínimos pueden solicitar el complemento a mínimos que ofrece la Seguridad Social, principalmente a los jubilados con cargas familiares que no lleguen a un mínimo de 1.256,60 euros al mes en su pensión de viudedad. Recientemente, desde el Gobierno también han querido mandar un aviso a las personas que pueden sobrepasar los límites establecidos como requisitos para solicitar el complemento a mínimo. En caso de superar estas cantidades, se procederá a la retirada de la misma.

Para solicitar el complemento a mínimos hay que cumplir dos requisitos. El primero e indispensable es residir en territorio español y también no superar el límite de ingresos ajenos a la pensión de viudedad que corresponda a cada persona. El límite para los pensionistas sin cónyuge a cargo es de 9.442,00 euros anuales y para los que tengan un cónyuge a cargo está fijado en 11.013,00 euros anuales. Los que superen esta cantidad podrán perder el complemento a mínimos en este 2026 e incluso pueden verse obligados a pagar las cantidades recibidas de forma indebida.

Además de este complemento a mínimos, la Seguridad Social también ofrece a los jubilados más vulnerables una ayuda de 525 euros anuales para los que no tengan una vivienda y tengan que arrendar una casa para poder vivir.