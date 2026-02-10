La Seguridad Social confirma el gran palo a los jubilados: tope confirmado para las pensiones contributivas

Siempre que se habla de pensiones suele hacerse para saber cuánto suben a razón del IPC, pero lo cierto es que hay algo que no se suele mencionar y que muchos jubilados desconocen. Tiene que ver con los límites máximos de pensión que se puede cobrar y que puede llevar a error, al creer que por haber cotizado mucho vamos a percibir una mayor pensión cuando no es así en realidad. De hecho, la Seguridad Social ha ratificado el límite máximo que pueden cobrar los jubilados en las pensiones contributivas.

Un límite que no depende de la carrera laboral de cada persona, ni de sus bases de cotización, ni del tiempo trabajado. Da igual si alguien ha cotizado 20, 30 o 40 años a las bases más altas; existe un top y, una vez se llega a él, no se puede seguir subiendo. Dicho límite está fijado en 3.359,60 euros mensuales. Es la cantidad que la ley ha establecido como máximo para cualquier pensión contributiva, y así aparece en el artículo 57 de la Ley General de la Seguridad Social. De este modo, el organismo simplemente confirma lo que ya venía diciendo en los últimos años, y es que por muy alta que sea la base reguladora, la pensión final no puede superar la cifra marcada por los Presupuestos Generales del Estado.

La idea puede sonar sencilla, pero sus consecuencias son importantes, y más si tenemos en cuenta que en los últimos meses se ha producido una subida de la base máxima de cotización, que ahora se sitúa en 5.101,20 euros al mes. Esto significa que hay trabajadores que cotizan muchísimo más que antes, pero que a la hora de jubilarse se encontrarán con el mismo límite de siempre. Es decir, cotizan más, pero no se traduce en una pensión más alta. Y aquí es donde muchos ven que se produce una brecha entre lo que uno aporta y lo que puede llegar a cobrar sigue creciendo.

Tope confirmado para las pensiones contributivas

Un ejemplo que se comenta mucho es el del trabajador que ha cotizado más de 40 años con bases elevadas. En teoría, tendría derecho al 100 % de su base reguladora. Pero si el cálculo supera los 3.359,60 euros, da lo mismo: cobrará exactamente el máximo permitido. Nada más. El resto, aunque esté generado, no se abona. Y esto afecta tanto a quienes ya están jubilados como a quienes están a punto de dar el paso.

Aun así, la normativa introduce dos excepciones que permiten superar el límite, pero son casos muy concretos. No se trata de una subida automática, sino de complementos que van por otra vía y que no se consideran parte estricta de la pensión contributiva.

Las excepciones a estos topes fijados

La primera excepción es el complemento para la reducción de la brecha de género, una ayuda que se concede a quienes han tenido hijos y cuya cuantía es de 36,90 euros al mes por cada uno. Este importe sí se puede sumar aunque la pensión ya haya alcanzado el máximo legal. Es decir, si una persona tiene derecho a la pensión tope y, además, cumple los requisitos de este complemento, lo recibe igualmente.

El segundo caso es la jubilación demorada, cada vez más frecuente en sectores donde los trabajadores prefieren alargar unos años más su vida laboral para mejorar su situación futura. Aquí el sistema ofrece varias opciones: un incremento del 4 % por cada año extra trabajado, un pago único o una fórmula mixta que combina ambas alternativas. Incluso si el retraso es menor de un año, se aplica un incentivo del 2 % por cada seis meses. Todo esto se suma aparte de la pensión, por eso sí permite superar la cifra tope.

Por qué no se adapta el máximo a las bases de cotización

Cuando se confirma oficialmente el límite, como ha hecho ahora la Seguridad Social, surge una pregunta habitual: ¿por qué no se adapta el máximo al ritmo de las bases de cotización? Y la respuesta, por ahora, no ha cambiado. El sistema fija la pensión máxima según los Presupuestos y no según lo que cotiza cada persona. La lógica interna es que existe una compensación entre todos los tramos del sistema, y que la pensión máxima se sube cada año de forma gradual, sin vincularla directamente a las bases más altas.

Para muchos jubilados o futuros pensionistas esto no resulta fácil de entender. Si alguien ha trabajado toda su vida con las cotizaciones más elevadas, lo normal sería esperar que su pensión reflejara ese esfuerzo. Sin embargo, el límite funciona como un punto final dado que se cobra hasta ahí, y todo lo que esté por encima queda dentro de la teórica pero no se materializa. Ese desfase es lo que más debate ha generado.

Más allá del límite, hay un hecho que preocupa a los expertos: la diferencia entre lo cotizado y lo que finalmente se cobra será cada vez mayor si las bases siguen subiendo más rápido que la pensión máxima. Esto afectará especialmente a los trabajadores que ahora están en la recta final de su carrera laboral, porque vivirán esa transición en primera persona.

Para quienes ya están cobrando la pensión máxima, la confirmación del tope simplemente ratifica su situación actual. No van a perder dinero, pero tampoco van a entrar en una subida extra que a veces se interpreta erróneamente. Su revalorización anual depende del IPC o de la fórmula que marque el Gobierno, pero nunca superará la cantidad establecida como máximo.