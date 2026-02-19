Giro del IMSERSO: van a pagar casi 8.000 € a los mayores de 65 años que estén en esta lista

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales ofrece ayudas a las personas que no cumplan con los requisitos mínimos de cotización para acceder a una pensión contributiva. El IMSERSO pone a disposición de las personas mayores de 65 años casi 8.000 euros a través de las pensiones no contributivas de jubilación. Consulta en este artículo todos los requisitos que tiene que cumplir una persona para poder acceder a estos casi 8.000 euros del IMSERSO.

La palabra IMSERSO suele estar relacionada con los viajes del turismo por toda la península para las personas de una avanzada edad, pero el Instituto de Mayores y Servicios Sociales también gestiona las llamadas pensiones no contributivas. Estas ayudas, fijadas en los Presupuestos Generales del Estado, están destinadas a los ciudadanos que no llegan a los 15 años de cotización mínima para acceder a una pensión contributiva, como puede ser de jubilación.

Así que, con el objetivo de sacar a las personas que no han podido cotizar lo mínimo, en el último año las PNC de jubilación e invalidez han subido a razón de un 9% hasta llegar a los 7.905,80 euros. Estas ayudas están pensadas para colectivos como pueden ser las amas de casa, que no han podido cotizar suficiente durante su vida laboral, ya que han estado entregadas en cuerpo y alma al cuidado de los hijos y al mantenimiento del hogar. También para muchas personas que han realizado otros trabajos y que, por necesidad, no han podido estar dadas de alta en la Seguridad Social.

Requisitos para los 8.000 euros del IMSERSO

Por ello, el IMSERSO gestiona y reparte a través de las comunidades autónomas estas ayudas de casi 8.000 euros que pueden ser de dos tipos: de jubilación o invalidez. La pensión no contributiva destinada a las personas de 65 años o más es la que se lleva la mayor parte del presupuesto y, para ser beneficiario de estas ayudas, hay que cumplir con una serie de requisitos que se exponen en su página web oficial.

El primero de ellos es tener 65 años o más, que es la edad fijada para acceder a una pensión contributiva de jubilación en España. Además, también será necesario residir en el territorio español y haberlo hecho en los últimos diez años. Este periodo debe estar comprendido «entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales al menos dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud».

El último y más importante es demostrar una carencia de rentas. El IMSERSO certificará que una persona no tiene ingresos suficientes cuando su renta anual esté por debajo de los 7.905,80 euros, que es la cantidad máxima fijada para las pensiones no contributivas en España. En caso de que en un hogar vivan dos personas, este límite subirá hasta los 13.439,86 euros anuales y, si viven tres, hasta 18.973,92 euros.

Tener 65 años o más.

Residir en el territorio español y haberlo hecho en los últimos diez años.

Carecer de ingresos suficientes: no superar los 7.905,80 euros anuales.

De esta manera, las personas que cumplan con estos requisitos podrán acceder a una pensión no contributiva de jubilación de 7.905,80 euros anuales, que se abonan en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias al año. La cuantía mensual que recibirán los beneficiarios de esta pensión no contributiva es de 564,70 euros mensuales.

«La cuantía individual actualizada para cada pensionista se establece a partir del citado importe y en función del número de beneficiarios que vivan en el mismo domicilio, de sus rentas personales y/o de las de su unidad económica de convivencia, no pudiendo ser la cuantía inferior a la mínima del 25% de la establecida», dice en su página web. La cuantía mínima fijada para este año 2025 es de 1.976,45 euros anuales, lo equivalente a 141,18 euros al mes.