Palo del Gobierno a los pensionistas: la ‘jubilación reversible’ está a punto de llegar a España y no pinta bien

Tras décadas de esfuerzo, es normal que la jubilación sea vista como un momento muy esperado por miles de trabajadores. Sin embargo, el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad son dos factores que han llevado al Gobierno a tomar decisiones cada vez más drásticas con respecto a la edad de retiro o a los tipos de jubilaciones existentes, con la llegada de nuevos modelos como el que ahora preocupa a muchos. Se trata de la jubilación reversible, que irrumpe como una propuesta que podría transformar el concepto mismo de retiro

La medida no ha tardado en generar debate. Muchos temen que, en lugar de ofrecer una alternativa voluntaria, esta jubilación reversible pueda convertirse en una presión encubierta para quienes cuentan con pensiones ajustadas. Con todo, el Gobierno defiende que este sistema permitirá a los mayores seguir trabajando si lo desean, sin perder por completo sus derechos. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta idea?

Llega la ‘jubilación reversible’

El sistema de pensiones en España lleva años en el punto de mira. Con una población cada vez más envejecida y menos cotizantes jóvenes, la sostenibilidad del modelo se ha convertido en una de las grandes preocupaciones del Ejecutivo. Actualmente, la edad legal de jubilación depende del tiempo cotizado: en 2025, podrán jubilarse a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses de cotización; el resto deberá esperar hasta los 66 años y 8 meses. Esta escalada continuará, de manera que en 2027 se exigirá una cotización mínima de 38 años y 6 meses para retirarse a los 65, mientras que quienes no cumplan este requisito verán retrasada su jubilación hasta los 67 años.

La Seguridad Social, consciente de este panorama, actualiza periódicamente los requisitos para acceder a la pensión completa. Sin embargo, el problema de fondo no se resuelve: hay menos trabajadores sosteniendo un número creciente de pensionistas. Y ahí es donde el Gobierno busca fórmulas como la jubilación reversible para aliviar la presión del sistema, aprovechando la experiencia de los profesionales sénior.

¿En qué consiste este tipo de jubilación?

La jubilación reversible es una nueva modalidad que permitirá a los pensionistas volver al mercado laboral sin perder por completo su pensión. A diferencia de las opciones actuales (como la jubilación parcial o la jubilación activa), esta fórmula pretende ser más flexible y atractiva. El jubilado podría seguir cobrando una parte proporcional de su pensión según la jornada laboral que decida asumir, lo que se complementaría con el salario percibido por su trabajo.

La idea es fomentar una reincorporación voluntaria, ya sea de forma parcial, temporal o indefinida, con menos trámites y más incentivos económicos. El Ejecutivo insiste en que esto no supone obligar a los jubilados a trabajar, sino ofrecerles la posibilidad de aumentar sus ingresos si lo desean. No obstante, para algunos expertos, este modelo podría ser una puerta abierta a la precarización del retiro, sobre todo en los casos de quienes no puedan subsistir únicamente con su pensión.

Reacciones y críticas a la medida

El proyecto ha sido presentado a los agentes sociales, entre ellos sindicatos y patronal, que mantienen posturas encontradas. Mientras las empresas ven en esta medida una oportunidad para contar con mano de obra experimentada, los sindicatos temen que pueda convertirse en una excusa para retrasar las mejoras en las pensiones públicas. Las organizaciones de mayores, por su parte, alertan de que no todos los jubilados están en condiciones físicas o mentales de volver al mercado laboral, y que esta reforma podría generar desigualdades entre quienes tienen pensiones más bajas.

El Gobierno asegura que la jubilación reversible es una respuesta necesaria al envejecimiento de la población y a la falta de profesionales en algunos sectores clave. Sin embargo, la preocupación está en el aire: ¿será una opción real o una presión velada para prolongar la vida laboral?.

¿Cuándo va a entrar en vigor este cambio?

El Ejecutivo ha confirmado que llevará la reforma al Congreso a lo largo de 2025, con la intención de aprobarla antes de que termine el año o, como máximo, a inicios de 2026. La propuesta cuenta con un amplio respaldo político y social, lo que hace prever su rápida aprobación. Según datos oficiales, el número de personas que decide retrasar su jubilación ha aumentado notablemente, pasando de representar un 5 % de las nuevas altas hace cinco años a un 11 % en la actualidad. Este dato parece haber impulsado al Gobierno a dar un paso más.

En cualquier caso, queda claro que el concepto de jubilación está cambiando. La idea de un retiro pleno, tras décadas de trabajo, podría dejar paso a un modelo más dinámico en el que el jubilado tenga que seguir activo para complementar su pensión. La pregunta es si esta fórmula beneficiará realmente a quienes más lo necesitan o si, por el contrario, será otra vuelta de tuerca en un sistema que ya genera demasiada incertidumbre.