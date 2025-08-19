Nereo Cocktails & Food: el sunset club con vistas a las Dunas de Maspalomas

Playa del Inglés es uno de los núcleos turísticos más importantes del sur de Gran Canaria y recientemente ha añadido a su propuesta de ocio el Nereo Cocktails & Food. Se trata de un sunset club, con alma canaria y espíritu cosmopolita, que consigue atraer por igual a viajeros y clientes locales gracias a su original carta de cócteles y espectaculares vistas panorámicas al océano Atlántico y a las Dunas de Maspalomas. Después de un relajante día de playa, no hay nada mejor que disfrutar de la música en vivo de Nereo Cocktails & Food o de los pegadizos ritmos que proponen sus Djs bajo el sol del atardecer.

Ubicado en la séptima planta del hotel Corallium Dunamar by Lopesan, y con acceso directo desde la calle para el público no alojado, Nereo redefine el concepto de aperitivo. Ofrece una carta fresca y local, pensada para todos los paladares: desde versiones de cócteles clásicos hasta mezclas refrescantes, spritz (Paloma Spritz, Saint Germain Spritz…), digestivos (Tropical Sherry Cobbler, Brigante, Frozen Porn Star…) y opciones sin alcohol o baja graduación alcohólica. Una propuesta creada para disfrutarse en compañía de una selección de snacks gourmets: tabla de quesos canarios artesanales con confitura artesanal, tosta de jamón ibérico con emulsión de tomate y aceite, o incluso alternativas veggies como el poke.

Su filosofía es clara: introducir sabores reconocibles con un giro local, elaborados con producto fresco de la finca Veneguera (también ubicada en la isla) y pensados para un disfrute relajado. Apuesta por el formato “twist on classic” con una marcada identidad canaria: Daiquiri Canario (cóctel dulce, cítrico y afrutado con base de ron, plátano de kilómetro cero, licor de plátano canario y zumo de lima) Veneguera colada (su versión de la piña colada con ron, piña tropical de la finca, leche, coco, canela y vainilla) o Veneguerita (cóctel con base de tequila, sirope de agave, mango y zumo de limón km 0).

Así, más que un bar, Nereo es un homenaje a la golden hour, a los sabores del kilómetro cero y a las emociones que despiertan sus vistas infinitas y ambiente vibrante (DJs, grupos de música rock…). Tú eliges cómo vivir la experiencia: en la zona interior, al resguardo de los vientos alisios que refrescan las tardes, o en la terraza abierta al Atlántico. Ambos son los escenarios imaginados por cualquiera que piense en las vacaciones ideales para relajarse con un cóctel en la mano.