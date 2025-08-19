Una psicóloga habla sobre la situación de Kiko Rivera e Irene Rosales y lo que dice no es bueno

Kiko Rivera e Irene Rosales empezaron a escribir su historia de amor en 2014, pero todavía hay mucha gente que pone en duda los sentimientos de la pareja, sobre todo después de lo último que ha pasado. Fuentes cercanas a Isabel Pantoja aseguran que Irene es la responsable de la ruptura del clan y ese sería el motivo por el que la tonadillera no tiene contacto con sus nietos: Francisco, Ana y Carlota. En OKDIARIO hemos conseguido las declaraciones de una psicóloga qué ha hecho saltar todas las alarmas al hablar de este problema. Lo que dice no es bueno del todo y sitúa a Rosales en el punto de mira. Nosotros nos preguntamos: ¿Por qué Kiko Rivera tiene ese enganche con su mujer? Es posible que se sienta solo y que haya encontrado en ella una persona en quien confiar, pero veamos la historia al completo.

El hijo de Isabel Pantoja presume de haber dado la espalda a la crónica social, aunque cada cierto tiempo publica mensajes que únicamente hacen referencia a su esfera privada. Por ejemplo, hace unos días le dijo a su mujer a través de Instagram: «Eres mi compañera, mi hogar, mi fuerza, y sobre todo, la luz que apareció cuando todo lo que me rodeaba era oscuridad (…) Tú fuiste mi salvavidas cuando todo me pesaba demasiado». No fueron pocos los que se pusieron en contacto con él y le felicitaron por haber encontrado el amor verdadero. Animado por la reacción del público, el DJ recalcó que con Irene Rosales había aprendido a resolver los conflictos desde otro punto de vista. «Las huidas siempre son el camino fácil, pero cuando hay amor y pasión, se lucha. Somos equipo. Te quiero con locura».

Teniendo en cuenta el contexto que hemos expuesto, las palabras de Lara Ferreiro, experta en psicología, se entienden mucho mejor. Una conocida revista se ha puesto en contacto con ella para intentar averiguar cómo funciona el matrimonio de Kiko e Irene. «La personalidad de Irene Rosales se ha formado entorno a él», empieza diciendo. Y después añade datos objetivos: «Un estudio de la Universidad de Emory afirma que con una diferencia de más de cinco años de edad hay menos probabilidades de sobrevivir en pareja».

Lara, autora del libro Ni un capullo más, confirma que Irene Rosales se ha convertido en un «apoyo incondicional frente a las adversidades». Según las conclusiones que ha sacado, es fundamental que la pareja haya crecido a raíz de una amistad porque esto ha hecho que se conozcan mucho mejor. «La familia es su motor, la devoción por sus hijas les ha unido muchísimo», afirma. «Tienen una imagen de marca muy buena. Están fuertes, se quieren, se desean. Están en un buen momento, hay mucha más comunicación entre ellos».

Así se encuentra Kiko Rivera

A finales de 2019, Kiko Rivera empezó a investigar y supuestamente descubrió algo que le hizo distanciarse para siempre de Isabel Pantoja. Siempre siguiendo su discurso, se dio cuenta de que la cantante le había escondido muchos asuntos económicos que no le dejaban en buen lugar. El problema es que lo que empezó como una crisis financiera acabó convirtiéndose en un conflicto personal que parece no tener solución. La psicóloga Lara Ferreiro ha explicado cómo se encuentra el sevillano y, según su punto de vista, está avanzando en el camino correcto.

«Kiko Rivera ha sabido reconocer sus errores, está en un punto relajado, intentando construir una nueva identidad. Es emotivo y sensible, está muy tocado por todo lo que tiene que ver con Isabel Pantoja e Irene le apoya en todo. Está intentando repararse», opina la experta. El lado malo de todo esto es que la relación de Kiko con su madre podría haber acabado para siempre. Rivera se ha dado cuenta de que ha tenido fallos, pero esto no ha sido suficientes para pedir perdón. ¿Quiere decir esto que no volverá a hablarse con la tonadillera?

Las crisis de Kiko Rivera con su mujer

En más de una ocasión, Kiko ha reconocido que la delicada situación familiar que atraviesa desde hace seis años le ha provocado conflictos con su entorno más cercano y evidentemente esto afecta a Irene. Sin embargo, Lara Ferreiro cree que el matrimonio está a prueba de bombas y considera que no van a separarse.

«A día de hoy tienen altas probabilidades de seguir juntos porque son muy afines, pero en el horizonte se les presentan la crisis de los 15 y los 20 años que tendrán que superar. No lo tienen tan fácil. Pero hoy, puedo decir que están en uno de sus mejores momentos», declara para la revista Lecturas. Eso sí, tiene claro que todo podría cambiar porque «las recaídas, los bajones emocionales y la presión mediática constante podrían poner en peligro el porvenir de su matrimonio».

Hay que tener en cuenta que Irene trabajó en la pequeña pantalla durante un tiempo y admitió que su economía había mejorado notablemente. Sin embargo, sentía que tenía que pagar un precio demasiado alto para salir en televisión y decidió apartarse para siempre. Desde entonces, se ha centrado en sus redes sociales y en sus proyectos como creadora de contenido en Instagram