Amantes del queso, desde que probé éste de Mercadona no como otra cosa: es puro placer

Si eres amante del queso sabes que este siempre tiene algo especial. No es sólo comida, o un ingrediente sin más. Puede convertirse en toda una experiencia. Piensa en una barra de pan recién hecha, un poco de vino y un buen queso fundido. ¿No te parece una idea de cena irresistible?. Pues si es así no puedes dejar escapar el queso Provolone de vaca Hacendado de Mercadona. Cuesta sólo 2,60 euros (en un paquete de 200 g) y, créeme, una vez lo pruebas, no lo olvidas.

No tiene nada de complicado, ni falta que le hace. Su sabor habla por sí mismo. Horneado unos minutos se transforma en una crema suave, con la capa superior dorada, como si te lo sirvieran en una trattoria de Italia. Por ello, es uno de esos productos que sorprenden por su relación calidad-precio que además es muy fácil de preparar. De este modo, Mercadona ha dado en el clavo con este queso, que además, está fabricado en Italia por Latteria Soresina, una cooperativa con historia y que garantiza la mejor calidad de lo que compramos. Pero además viene envasado de tal manera que una vez abierto, se va a poder conservar durante varios días en la nevera. No lo dudes. Si eres amante del queso éste es el que debes probar y de él te ofrecemos ahora muchos más detalles.

El queso de Mercadona que vas a querer probar

Lo bueno del Provolone es que no empalaga. Tiene ese punto equilibrado, con un aroma suave y un ligero toque ahumado que lo hace irresistible. Y si te gusta mojar pan en queso fundido, esto es el paraíso. Con apenas 20 minutos de horno a 180 grados, consigues algo tan simple como espectacular.

Y no necesitas grandes acompañamientos. Un poco de orégano, unas gotas de aceite de oliva y tienes un plato que podría estar perfectamente en la carta de un restaurante italiano. Ojo, porque también admite un toque de salsa de tomate debajo, unas aceitunas por encima o incluso un poco de miel. Sí, miel. El contraste dulce-salado es brutal.

Cenas rápidas que parecen gourmet

Todos hemos tenido ese día en el que llegas tarde a casa y no apetece cocinar nada elaborado. Pues bien, el Provolone es perfecto para eso. Mientras se calienta en el horno, cortas un pan rústico, abres una botella de vino y ya tienes una cena que parece mucho más trabajada de lo que es.

Su formato de 200 gramos lo hace perfecto para dos personas, como entrante o como plato único si lo acompañas con algo más ligero, como una ensalada. Y si tienes invitados, es el típico aperitivo que desaparece de la mesa en cuestión de minutos.

Recetas rápidas con este queso Provolone

Aunque la mayoría lo disfruta horneado, este queso da muchísimo juego. Puedes cortarlo en dados y añadirlo a ensaladas templadas, rallarlo sobre pasta fresca o colocarlo en un bocadillo caliente para que se funda. Incluso en una pizza casera queda espectacular.

Un truco que siempre funciona: hornearlo con una base de tomate y unas hojas de albahaca fresca. Con eso, tienes una especie de mini provolone alla pizzaiola lista para compartir. Y si te gustan las verduras, prueba a usarlo como relleno de berenjenas al horno. Te aseguro que cambia el plato por completo.

Un producto con sello italiano

No es casualidad que esté fabricado en Italia. Latteria Soresina, la cooperativa detrás de este Provolone, lleva décadas produciendo quesos tradicionales. Y eso se nota. No es un queso plano, sino uno con matices, con esa cremosidad que aparece cuando menos te lo esperas.

Su envasado en atmósfera protectora hace que se conserve fresco hasta que lo abres. Y, una vez abierto, lo mejor es consumirlo en unos pocos días para que no pierda ni una pizca de sabor. Si quieres que se funda perfecto, lo ideal es hornearlo en una cazuela de barro, porque reparte mejor el calor.

El secreto de su éxito

Al final, lo que hace tan especial al Provolone Hacendado es su sencillez. Es un queso que no pretende ser otra cosa que lo que es: cremoso, sabroso y fácil de preparar. Por eso engancha tanto.

Por menos de tres euros tienes un producto que te salva una cena, que puedes poner en una tabla de quesos sin que desentone y que, además, gusta a casi todo el mundo. No es casualidad que cada vez más gente lo busque en el lineal de Mercadona. Es uno de esos pequeños “tesoros” que no siempre se encuentran en supermercados.

Consejos para disfrutarlo al máximo

Si quieres llevar este queso de Mercadona al siguiente nivel, prueba a añadirle especias: una pizca de pimienta negra recién molida, un poco de pimentón o unas hierbas aromáticas. Otra idea es acompañarlo con frutos secos, como nueces o almendras, que aportan un contraste crujiente muy interesante.

Y por último, para quienes se animan a probar combinaciones dulces, un toque de mermelada de frutos rojos funciona de maravilla. Y si eres más de lo salado, unas lonchas finas de jamón serrano por encima, justo antes de servir, lo convierten en un plato de diez.