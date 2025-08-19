Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Adriana, cansada de la situación, se enfrenta a José Luis

No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse a pulso un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es un hecho que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 18 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 234 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Leonardo ha encontrado el momento perfecto para confesarle a Irene que se ha sincerado con Bárbara. Pero, no ha sido el único que se ha confesado, Adriana ha querido compartir con Rafael sus sospechas sobre la muerte de su padre.

Por su parte, la Salcedo ha dejado muy claro que está dispuesta a hacer todo lo que está en su mano para tratar de defenderse. De hecho, lo ha demostrado cuando el Duque y Victoria han tratado de imponer su voluntad sobre ellos. Todo ello habiendo errado en su intento de conseguirlo. Sin lugar a duda, los espectadores están siendo testigos de uno de los momentos más tensos y complicados de la temporada. Pero, muchas cosas están por suceder.

¿Qué sucede en el capítulo 235 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 19 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo José Luis saca su última carta y amenaza a Rafael con quitarle la vida si no abandona el Valle. Eso sí, tiene que hacerlo sin Adriana. No tiene otra opción al respecto. Mientras tanto, Úrsula continúa manipulando de la peor manera posible a Julio.

Posteriormente, cansada de la situación, Adriana se enfrenta a José Luis. La mujer está cansada de estar sometida a él y a sus decisiones. Por ello, estalla y le acusa de numerosas cosas, entre ellas, de esconder que Valle Salvaje no es suyo. Pero, esa no será la acusación más grave que le hará. El juego de poder entre las familias está en su punto de máxima tensión. Una situación que podría desembocar en un importante cambio para los protagonistas.

Sea como sea, es más que evidente que la ficción se encuentra en un punto clave de su historia, la cual está cosechando tantísimo éxito y está dando de qué hablar. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.