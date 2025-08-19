Bar Central: la coctelería atemporal de los viajeros

En el corazón del emblemático Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa se encuentra el Bar Central, un lugar en el que viajeros y clientes locales de la isla de Gran Canaria cruzan sus caminos. Su imponente barra es testigo mudo del intercambio de historias de personas anónimas de todo el mundo, a las que les une su pasión por la alta coctelería.

Tradición e innovación conviven en cada una de las elaboraciones de Bar Central. La mayoría son cócteles de espíritu clásico e identidad canaria y, aunque están disponibles a cualquier hora (de 8:30 a 00:30 horas), las secciones de su carta son la guía perfecta para saber qué tomar según el momento del día y ocasión: cócteles aperitivos –perfectos para antes de comidas y cenas– como el Brigante, la Media Combinación, el Negramaro o una carta de refrescantes spritzs; cócteles clásicos con un twist tropical canario, como el Ron Old Fashioned, el Penicillin o el Guache Alexander, pensados para la noche; reinterpretaciones de grandes clásicos elaborados con técnicas contemporáneas y un inconfundible toque local (como el Daiquiri Insólito –que fusiona el clásico Daiquiri con el estilo del Daiquiri Hemingway– o el Champagne Margarita, ambos con cítricos de kilómetro cero); además de la mayor selección de burbujas de la isla (champagne, cava, espumosos canarios y proseccos), disponibles por copa o botella.

El estrecho vínculo de Lopesan Hotel Group con su entorno, dadas sus raíces canarias, impulsan su trabajo por ofrecer la máxima calidad en el producto utilizado y honrar la tradición con los sabores más auténticos de su tierra. El compromiso con el desarrollo sostenible y la apuesta por el consumo de alimentos de temporada protagonizan su proyecto Lopesan For Good Km 0, en el que la Finca de Veneguera desempeña un papel fundamental al suministrar más del 21% de las frutas y verduras que se sirven en los hoteles de la compañía.

La disposición de la barra de Bar Central, protagonista del amplio lobby de Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, evoca la Grand Central de Nueva York, un lugar donde el tiempo se detiene para dar paso al disfrute y a la imaginación de los viajeros. Su arquitectura clásica y ambientación musical (jazz, latino, afrobeat…) cargadas de historias y emociones, lo convierten en una parada imprescindible para turistas y locales dispuestos a sorprenderse.