La resistencia a la insulina es una alteración metabólica cada vez más frecuente que, en muchos casos, pasa desapercibida durante años. A pesar de su aparente invisibilidad en las primeras fases, sus efectos sobre la salud pueden ser profundos y progresivos si no se detecta y se aborda a tiempo. Esta condición se produce cuando las células del organismo dejan de responder de manera eficaz a la insulina, una hormona esencial para regular los niveles de glucosa en sangre. Como consecuencia, el páncreas se ve obligado a producir cantidades cada vez mayores de insulina para intentar compensar esta falta de respuesta, generando un desequilibrio metabólico que, con el paso del tiempo, puede derivar en enfermedades crónicas de gran impacto.

En las últimas décadas, los cambios en el estilo de vida han contribuido de forma decisiva a la expansión de este problema de salud pública. El sedentarismo, cada vez más presente debido a trabajos prolongados frente a pantallas y la reducción de la actividad física diaria, se suma a una alimentación caracterizada por el consumo habitual de productos ultraprocesados, ricos en azúcares añadidos, grasas poco saludables y harinas refinadas. A ello se añaden otros factores como el estrés crónico, la falta de sueño y los ritmos de vida acelerados, que influyen negativamente en el equilibrio hormonal y metabólico del organismo.

Todo este contexto ha favorecido que la resistencia a la insulina se extienda entre personas de todas las edades, incluyendo adultos jóvenes e incluso adolescentes, algo que hasta hace pocos años era poco frecuente. Por este motivo, muchos expertos la consideran una auténtica epidemia silenciosa, ya que puede estar presente durante largos periodos sin causar síntomas claros, mientras aumenta progresivamente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, alteraciones del colesterol y otras complicaciones metabólicas.

Uno de los mayores desafíos de la resistencia a la insulina es precisamente su detección temprana. En numerosas ocasiones, las personas afectadas no son conscientes de que la padecen hasta que aparecen problemas más graves o se detectan alteraciones en análisis de sangre rutinarios. En otros casos, pueden presentarse señales sutiles como cansancio tras las comidas, dificultad para perder peso, especialmente en la zona abdominal, hambre frecuente, somnolencia o sensación de falta de energía. Sin embargo, estos síntomas suelen atribuirse al estrés o al ritmo de vida, retrasando el diagnóstico.

La buena noticia es que, en sus fases iniciales, la resistencia a la insulina no solo puede controlarse, sino que en muchos casos puede mejorar e incluso revertirse. La adopción de hábitos saludables juega un papel fundamental en este proceso. El ejercicio regular, especialmente el entrenamiento de fuerza, ayuda a que las células recuperen sensibilidad a la insulina. Una alimentación equilibrada, basada en alimentos frescos, ricos en fibra y con bajo contenido en azúcares refinados, contribuye a estabilizar los niveles de glucosa en sangre. Además, mejorar la calidad del sueño y aprender a gestionar el estrés son factores clave para mantener un metabolismo saludable.

A pesar de su creciente prevalencia, todavía existe un gran desconocimiento en torno a esta condición y a su impacto real en la salud a largo plazo. Muchas personas no son conscientes de que hábitos aparentemente normales pueden estar favoreciendo el desarrollo de esta alteración metabólica. Por ello, la divulgación y la educación sanitaria resultan esenciales para prevenir su avance y promover estilos de vida más saludables.

Con el objetivo de arrojar luz sobre este problema y ofrecer información clara y accesible, OKSALUD ha entrevistado al médico endocrinólogo y experto en obesidad y diabetes Carlos Casado.



PREGUNTA.- ¿Qué es la resistencia a la insulina?

RESPUESTA.- La resistencia a la insulina ocurre cuando las células del organismo no responden adecuadamente a la insulina, lo que obliga al páncreas a producir cada vez más.

P.- ¿Y por qué se considera una epidemia silenciosa?

R.- Se considera una epidemia silenciosa porque puede estar presente durante años sin síntomas evidentes, mientras aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y otras complicaciones metabólicas.

P.- ¿Cuáles son las principales causas y factores de riesgo hoy en día?

R.- Sedentarismo, exceso de grasa abdominal, alimentación ultraprocesada, falta de sueño, estrés crónico, predisposición genética y ciertos cambios hormonales. Es especialmente frecuente en el contexto del estilo de vida moderno.

P.- ¿Qué síntomas pueden alertar a una persona de que la padece?

R.- En muchas personas no da síntomas. Cuando aparecen, pueden incluir cansancio tras las comidas, dificultad para perder grasa, aumento del perímetro abdominal, hambre frecuente, somnolencia o alteraciones analíticas como glucosa o triglicéridos elevados.

P.- ¿Cómo puede prevenirse o revertirse en las primeras fases?

R.- Sí, en fases tempranas puede mejorar e incluso revertirse con cambios en el estilo de vida como el ejercicio regular (especialmente fuerza), la alimentación equilibrada, la mejora del sueño, la reducción del estrés y, en algunos casos, un tratamiento médico individualizado.