Alineación posible del Barcelona contra el Levante: Raphinha y Lamine no descansarán

El FC Barcelona necesita volver a ganar este domingo si quiere recuperar el liderato. Para ello, los de Hansi Flick tendrán que sumar tres puntos al Levante este lunes en Camp Nou a partir de las 16:15 horas en la jornada 25 de la Liga. Un partido en el que la alineación titular no traerá tantas sorpresas en cuanto a rotaciones.

Después del último entrenamiento en el que Gavi y Pedri entrenaron con el grupo, ninguno de ellos aún está listo para poder salir al césped. A eso hay que sumarle la baja de Christensen por su rotura de ligamento y el alta de un Marcus Rahsford ya recuperado de su rodilla. La alineación del Barcelona, en cambio, parece ya confeccionada en todas sus líneas.

En portería no hay duda de que será Joan García quien estará bajo palos. Custodiando la defensa, después de los últimos partidos donde se le ha señalado con dureza, estará Jules Koundé (apercibido de sanción) de nuevo en el carril derecho junto con la vuelta de Alejandro Balde en la izquierda. De pareja de centrales, Pau Cubarsí y Eric García cerrarán la zaga culé.

Respecto al mediocampo, Frenkie de Jong mantendría la medular con Fermín López y Dani Olmo de interiores, aunque no se descarta que Pedri y Casadó rasquen minutos durante el partido. En el ataque no se esperan rotaciones con el tridente de lujo con Lamine Yamal y Raphinha en las bandas y Robert Lewandowski en punta. Si decide dar descanso al polaco, Ferran Torres podría ser la sorpresa en la alineación.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Levante este lunes con motivo de la jornada 25 de la Liga: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.